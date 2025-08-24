Roba ruedas hicieron de las suyas con un auto en Tolosa

La modalidad delictiva de robar neumáticos a vehículos estacionados en diversas zonas de nuestra ciudad, sigue en auge y sin miras de encontrar una solución.

En esta oportunidad, quienes se dedican a esta clase de delitos golpearon en un barrio de Tolosa.

De acuerdo a lo dado a conocer por fuentes policiales, el ataque se perpetró en las calles 6 y 526, donde un grupo de delincuentes “le robó una rueda a un Peugeot 208, color negro”.

“NO LES IMPORTA NADA”

El episodio no hizo más que acrecentar la bronca de vecinos del lugar, porque, aseguraron, “a los delincuentes no les importa nada, roban en la cara nuestra y delante de las cámaras de seguridad”.

Denunciaron que “la semana pasada, pasó algo similar ahí mismo con un Renault Kwid cero kilómetro”.

Se mostraron convencidos de que los ladrones “hace inteligencia previa” y demandaron presencia policial en las calles”.