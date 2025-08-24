Destrozaron puertas y ventanas durante un escruche en Villa Castells

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Una jubilada de Villa Castells sufrió un dramático robo en su vivienda, ubicada en la intersección de la calle 9 y 503, mientras se encontraba fuera del domicilio. Según la denuncia, la mujer regresó alrededor de las 16:00 horas a su hogar y descubrió que la puerta de doble hoja que da al living había sido forzada, con un vidrio roto, y que toda la casa estaba revuelta.
Según se informó, del interior de la vivienda desaparecieron numerosos elementos de valor, entre ellos una notebook, un televisor Smart que estaba amurado a la pared, un caloventor eléctrico, un secador de pelo, una plancha de pelo negra, varias medallas y alhajas de oro, ropa femenina, perfumes, cremas y cargadores de celulares, incluyendo tres iPhone.
La denunciante, una mujer de 65 años, aseguró que no posee cámaras de seguridad en la vivienda y que la alarma estaba desactivada al momento del hecho. Según relató ante las autoridades policiales, hace aproximadamente un mes también habían ingresado al quincho de la propiedad, provocando daños.
En base a lo revelado por la pesquisa, el modus operandi delictivo revela que los autores ingresaron aprovechando la ausencia de los moradores, forzando la puerta y seleccionando cuidadosamente los objetos de valor. Este tipo de hechos genera alarma en la zona, donde vecinos han reportado episodios similares, evidenciando una creciente presencia de delincuentes que actúan en horarios en que las casas permanecen deshabitadas.
Si bien la víctima indicó que desconoce si los vecinos cuentan con cámaras de seguridad, aclaró que en la cuadra existe un sistema de alarma vecinal, aunque este no fue suficiente para prevenir el hecho. La Policía se encuentra realizando la revisión de la escena y el levantamiento de rastros que puedan conducir a los autores del robo.
