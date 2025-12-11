Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Estados Unidos: más de 250 personas quedaron en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur

Estados Unidos: más de 250 personas quedaron en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur
11 de Diciembre de 2025 | 19:46
11 de Diciembre de 2025 | 19:46

Más de 250 personas fueron puestas en cuarentena en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, luego de que se reportara un brote de sarampión durante el fin de semana, indicaron autoridades de salud locales.

Hasta el martes, el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur había reportado 27 nuevos casos de sarampión desde el viernes, lo que elevó el total de casos reportados en la región del norte del estado (Upstate) a 111. La mayoría de los nuevos casos están relacionados con una iglesia en el condado de Spartanburg, en el noroeste de Carolina del Sur, añadió la agencia.

El brote de sarampión en Carolina del Sur se está “acelerando” a raíz de los viajes por el Día de Acción de Gracias y de la falta de vacunaciones, advirtió el miércoles la epidemióloga estatal Linda Bell. “Este es un importante incremento en nuestros casos en un breve período”, dijo. La vasta mayoría de casos reportados de la muy contagiosa enfermedad ha sido en niños no vacunados.

La agencia confirmó que de los 111 casos, 105 fueron de personas no vacunadas y uno de alguien vacunado. Otros tres habían recibido una vacunación parcial.

El miércoles, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos indicaron que habían registrado un total de 1.912 casos de sarampión en todo el país en lo que va de este año. La mayoría de los casos han sido registrados en niños y adolescentes no vacunados.

 

