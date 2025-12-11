Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados

Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
La Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a uno de los acusados por la muerte de Liam Payne, el ex integrante de la banda británica One Direction que cayó desde un tercer piso en el Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo.
Se trata de Brian Nahuel Paiz, el mozo imputado por la presunta entrega de la droga al artista, quien falleció el 16 de octubre de 2024 en el inmueble de la calle Costa Rica 6032.
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Alfredo Bruzzone, otorgó al sindicado la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
La defensa pidió el beneficio al considerar que el implicado padecía inconvenientes de salud durante su estadía en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, pero la fiscalía se expresó en contra del planteo y el tribunal de juicio lo desestimó, por lo que los letrados presentaron un recurso de casación.
La Cámara de Casación sostuvo que Paiz no tiene antecedentes penales, un domicilio fijo y no hay riesgo de fuga. El camarero se mudó sin informar a los magistrados y se emitió una orden de captura.
En la autopsia se comprobó que Payne tenía en su cuerpo un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado, lo que cual provocó que el joven no esté “plenamente consciente atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”.
