Para agendar, Pinchas y Triperos: Estudiantes con Independiente y Gimnasia con Racing en la Fecha 1 del 2026

11 de Diciembre de 2025 | 19:21

Para agendar, Pinchas y Triperos: Estudiantes con Independiente y Gimnasia con Racing en la Fecha 1 del 2026
11 de Diciembre de 2025 | 19:21

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de competencia del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. En primera instancia, se realizó la conformación de las zonas que disputarán la próxima temporada y, luego, se procedió a diseñar los fixtures de ambos torneos.

El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 25 de enero para Estudiantes en Avellaneda ante Independiente. Por su parte, Gimnasia recibirá en el Bosque a Racing. 

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

El piloto fanático del Pincha que tuvo su último viaje en avión a Santiago

Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A
Deportivo Riestra – Newell’s
Defensa y Justicia – Vélez
Boca – Platense
Independiente – Lanús
Talleres – Gimnasia (Mza.)
Instituto – Central Córdoba
Unión – San Lorenzo

Zona B
Rosario Central – Barracas Central
Tigre – Aldosivi
Argentinos – River
Banfield – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River
Platense – Barracas Central
Rosario Central – Talleres
Estudiantes – Sarmiento
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Instituto – Atlético Tucumán
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
Central Córdoba – Tigre
Deportivo Riestra – Huracán
Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A
San Lorenzo – Instituto
Central Córdoba – Talleres
Gimnasia (Mza.) – Independiente
Lanús – Boca
Platense – Defensa y Justicia
Vélez – Deportivo Riestra
Newell’s – Estudiantes

Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
Belgrano – Atlético Tucumán
Racing – Independiente Rivadavia Mza.
River – Banfield
Aldosivi – Argentinos
Barracas Central – Tigre
Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A
Estudiantes – Vélez
Deportivo Riestra – Platense
Defensa y Justicia – Lanús
Boca – Gimnasia (Mza.)
Independiente – Central Córdoba
Talleres – San Lorenzo
Instituto – Unión

Zona B
Tigre – Gimnasia
Argentinos – Barracas Central
Banfield – Aldosivi
Independiente Rivadavia Mza. – River
Atlético Tucumán – Racing
Huracán – Belgrano
Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A
Unión – Talleres
San Lorenzo – Independiente
Central Córdoba – Boca
Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Lanús – Deportivo Riestra
Platense – Estudiantes
Vélez – Newell’s

Zona B
Belgrano – Sarmiento
Racing – Huracán
River – Atlético Tucumán
Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
Barracas Central – Banfield
Gimnasia – Argentinos
Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A
Newell´s – Platense
Estudiantes – Lanús
Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
Defensa y Justicia – Central Córdoba
Boca – San Lorenzo
Independiente – Unión
Talleres – Instituto

Zona B
Argentinos – Rosario Central
Banfield – Gimnasia
Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
Atlético Tucumán – Aldosivi
Huracán – River
Sarmiento – Racing
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A
Instituto – Independiente
Unión – Boca
San Lorenzo – Defensa y Justicia
Central Córdoba – Deportivo Riestra
Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
Lanús – Newell’s
Platense – Vélez

Zona B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
River – Sarmiento
Aldosivi – Huracán
Barracas Central – Atlético Tucumán
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
Rosario Central – Banfield
Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A
Vélez – Lanús
Newell’s – Gimnasia (Mza.)
Estudiantes – Central Córdoba
Deportivo Riestra – San Lorenzo
Defensa y Justicia – Unión
Boca – Instituto
Independiente – Talleres

Zona B
Banfield – Tigre
Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
Atlético Tucumán – Gimnasia
Huracán – Barracas Central
Sarmiento – Aldosivi
Estudiantes (Río Cuarto) – River
Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mza.) – Vélez
Lanús – Platense

Zona B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A
Platense – Gimnasia (Mza.)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente

Zona B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca

Zona B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi

Fixture del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi

Zona A
Deportivo Riestra – Boca
Estudiantes – Independiente
Newell’s – Talleres
Vélez – Instituto
Platense – Unión
Lanús – San Lorenzo
Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba

Zona B
River – Barracas Central
Racing – Gimnasia
Belgrano – Rosario Central
Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre
Sarmiento – Argentinos
Huracán – Banfield
Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 2

Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán

Zona A
San Lorenzo – Gimnasia (Mza.)
Unión – Lanús
Instituto – Platense
Talleres – Vélez
Independiente – Newell’s
Boca – Estudiantes
Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

Zona B
Independiente Rivadavia Mza. – Huracán
Banfield – Sarmiento
Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
Tigre – Belgrano
Rosario Central – Racing
Gimnasia – River
Barracas Central – Aldosivi

Fecha 3

Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central

Zona A
Estudiantes – Defensa y Justicia
Newell’s – Boca
Vélez – Independiente
Platense – Talleres
Lanús – Instituto
Gimnasia (Mza.) – Unión
Central Córdoba – San Lorenzo

Zona B
Aldosivi – Gimnasia
River – Rosario Central
Racing – Tigre
Belgrano – Argentinos
Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
Sarmiento – Independiente Rivadavia Mza.
Huracán – Atlético Tucumán

Fecha 4

Interzonal: San Lorenzo – Huracán

Zona A
Unión – Central Córdoba
Instituto – Gimnasia (Mza.)
Talleres – Lanús
Independiente – Platense
Boca – Vélez
Defensa y Justicia – Newell’s
Deportivo Riestra – Estudiantes

Zona B
Atlético Tucumán – Sarmiento
Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto)
Banfield – Belgrano
Argentinos – Racing
Tigre – River
Rosario Central – Aldosivi
Gimnasia – Barracas Central

Fecha 5

Interzonal: Estudiantes – Gimnasia

Zona A
Newell’s – Deportivo Riestra
Vélez – Defensa y Justicia
Platense – Boca
Lanús – Independiente
Gimnasia (Mza.) – Talleres
Central Córdoba – Instituto
San Lorenzo – Unión

Zona B
Barracas Central – Rosario Central
Aldosivi – Tigre
River – Argentinos
Racing – Banfield
Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.
Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán
Sarmiento – Huracán

Fecha 6 (interzonal)

River – Vélez
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Belgrano – Defensa y Justicia
Lanús – Argentinos
Racing – Boca
Independiente – Independiente Rivadavia Mza.
Aldosivi – Unión
Atlético Tucumán – Instituto
Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
Tigre – Central Córdoba
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield

Fecha 7

Interzonal: Unión – Sarmiento

Zona A
Instituto – San Lorenzo
Talleres – Central Córdoba
Independiente – Gimnasia (Mza.)
Boca – Lanús
Defensa y Justicia – Platense
Deportivo Riestra – Vélez
Estudiantes – Newell’s

Zona B
Huracán – Estudiantes (Río Cuarto)
Atlético Tucumán – Belgrano
Independiente Rivadavia Mza. – Racing
Banfield – River
Argentinos – Aldosivi
Tigre – Barracas Central
Rosario Central – Gimnasia

Fecha 8

Interzonal: Rosario Central – Newell’s

Zona A
Vélez – Estudiantes
Platense – Deportivo Riestra
Lanús – Defensa y Justicia
Gimnasia (Mza.) – Boca
Central Córdoba – Independiente
San Lorenzo – Talleres
Unión – Instituto

Zona B

Gimnasia – Tigre
Barracas Central – Argentinos
Aldosivi – Banfield
River – Independiente Rivadavia Mza.
Racing – Atlético Tucumán
Belgrano – Huracán
Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento

Fecha 9

Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)

Zona A
Talleres – Unión
Independiente – San Lorenzo
Boca – Central Córdoba
Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.)
Deportivo Riestra – Lanús
Estudiantes – Platense
Newell’s – Vélez

Zona B
Sarmiento – Belgrano
Huracán – Racing
Atlético Tucumán – River
Independiente Rivadavia Mza. – Aldosivi
Banfield – Barracas Central
Argentinos – Gimnasia
Tigre – Rosario Central

Fecha 10

Interzonal: Vélez – Tigre

Zona A
Platense – Newell’s
Lanús – Estudiantes
Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra
Central Córdboa – Defensa y Justicia
San Lorenzo – Boca
Unión – Independiente
Instituto – Talleres

Zona B
Rosario Central – Argentinos
Gimnasia – Banfield
Barracas Central – Independiente Rivadavia Mza.
Aldosivi – Atlético Tucumán
River – Huracán
Racing – Sarmiento
Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 11

Interzonal: Talleres – Belgrano

Zona A
Independiente – Instituto
Boca – Unión
Defensa y Justicia – San Lorenzo
Deportivo Riestra – Central Córdoba
Estudiantes – Gimnasia Mza.
Newell’s – Lanús
Vélez – Platense

Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Racing
Sarmiento – River
Huracán – Aldosivi
Atlético Tucumán – Barracas Central
Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia
Banfield – Rosario Central
Argentinos – Tigre

Fecha 12

Interzonal: Platense – Argentinos

Zona A
Lanús – Vélez
Gimnasia Mza. – Newell’s
Central Córdoba – Estudiantes
San Lorenzo – Deportivo Riestra
Unión – Defensa y Justicia
Instituto – Boca
Talleres – Independiente

Zona B
Tigre – Banfield
Rosario Central – Independiente Rivadavia Mza.
Gimnasia – Atlético Tucumán
Barracas Central – Huracán
Aldosivi – Sarmiento
River – Estudiantes (Río Cuarto)
Racing – Belgrano

Fecha 13

Interzonal: Racing – Independiente

Zona A
Boca – Talleres
Defensa y Justicia – Instituto
Deportivo Riestra – Unión
Estudiantes – San Lorenzo
Newell’s – Central Córdoba
Vélez – Gimnasia (Mza.)
Platense – Lanús

Zona B
Belgrano – River
Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi
Sarmiento – Barracas Central
Huracán – Gimnasia
Atlético Tucumán – Rosario Central
Independiente Rivadavia Mza. – Tigre
Banfield – Argentinos

Fecha 14

Interzonal: Banfield – Lanús

Zona A
Gimnasia (Mza.) – Platense
Central Córdoba – Vélez
San Lorenzo – Newell’s
Unión – Estudiantes
Instituto – Deportivo Riestra
Talleres – Defensa y Justicia
Independiente – Boca

Zona B
Argentinos – Independiente Rivadavia Mza.
Tigre – Atlético Tucumán
Rosario Central – Huracán
Gimnasia – Sarmiento
Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Aldosivi – Belgrano
River – Racing

Fecha 15

Interzonal: Boca – River

Zona A
Defensa y Justicia – Independiente
Deportivo Riestra – Talleres
Estudiantes – Instituto
Newell’s – Unión
Vélez – San Lorenzo
Platense – Central Córdoba
Lanús – Gimnasia (Mza.)

Zona B
Racing – Aldosivi
Belgrano – Barracas Central
Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia
Sarmiento – Rosario Central
Huracán – Tigre
Atlético Tucumán – Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia Mza. – Banfield

Fecha 16

Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.

Zona A
Central Córdoba – Lanús
San Lorenzo – Platense
Unión – Vélez
Instituto – Newell’s
Talleres – Estudiantes
Independiente – Deportivo Riestra
Boca – Defensa y Justicia

Zona B

Banfield – Atlético Tucumán
Argentinos – Huracán
Tigre – Sarmiento
Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Belgrano
Barracas Central – Racing
Aldosivi – River

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

