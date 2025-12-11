Para agendar, Pinchas y Triperos: Estudiantes con Independiente y Gimnasia con Racing en la Fecha 1 del 2026

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de competencia del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. En primera instancia, se realizó la conformación de las zonas que disputarán la próxima temporada y, luego, se procedió a diseñar los fixtures de ambos torneos.

El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 25 de enero para Estudiantes en Avellaneda ante Independiente. Por su parte, Gimnasia recibirá en el Bosque a Racing.

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia Mza.

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

Central Córdoba – Unión

Gimnasia (Mza.) – Instituto

Lanús – Talleres

Platense – Independiente

Vélez – Boca

Newell’s – Defensa y Justicia

Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

Sarmiento – Atlético Tucumán

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.

Belgrano – Banfield

Racing – Argentinos

River – Tigre

Aldosivi – Rosario Central

Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

Deportivo Riestra – Newell’s

Defensa y Justicia – Vélez

Boca – Platense

Independiente – Lanús

Talleres – Gimnasia (Mza.)

Instituto – Central Córdoba

Unión – San Lorenzo

Zona B

Rosario Central – Barracas Central

Tigre – Aldosivi

Argentinos – River

Banfield – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River

Platense – Barracas Central

Rosario Central – Talleres

Estudiantes – Sarmiento

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Instituto – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

Central Córdoba – Tigre

Deportivo Riestra – Huracán

Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

San Lorenzo – Instituto

Central Córdoba – Talleres

Gimnasia (Mza.) – Independiente

Lanús – Boca

Platense – Defensa y Justicia

Vélez – Deportivo Riestra

Newell’s – Estudiantes

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

Belgrano – Atlético Tucumán

Racing – Independiente Rivadavia Mza.

River – Banfield

Aldosivi – Argentinos

Barracas Central – Tigre

Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

Estudiantes – Vélez

Deportivo Riestra – Platense

Defensa y Justicia – Lanús

Boca – Gimnasia (Mza.)

Independiente – Central Córdoba

Talleres – San Lorenzo

Instituto – Unión

Zona B

Tigre – Gimnasia

Argentinos – Barracas Central

Banfield – Aldosivi

Independiente Rivadavia Mza. – River

Atlético Tucumán – Racing

Huracán – Belgrano

Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

Central Córdoba – Boca

Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Lanús – Deportivo Riestra

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Zona B

Belgrano – Sarmiento

Racing – Huracán

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

Barracas Central – Banfield

Gimnasia – Argentinos

Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

Newell´s – Platense

Estudiantes – Lanús

Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

Defensa y Justicia – Central Córdoba

Boca – San Lorenzo

Independiente – Unión

Talleres – Instituto

Zona B

Argentinos – Rosario Central

Banfield – Gimnasia

Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central

Atlético Tucumán – Aldosivi

Huracán – River

Sarmiento – Racing

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

Instituto – Independiente

Unión – Boca

San Lorenzo – Defensa y Justicia

Central Córdoba – Deportivo Riestra

Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

Lanús – Newell’s

Platense – Vélez

Zona B

Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

River – Sarmiento

Aldosivi – Huracán

Barracas Central – Atlético Tucumán

Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

Rosario Central – Banfield

Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

Vélez – Lanús

Newell’s – Gimnasia (Mza.)

Estudiantes – Central Córdoba

Deportivo Riestra – San Lorenzo

Defensa y Justicia – Unión

Boca – Instituto

Independiente – Talleres

Zona B

Banfield – Tigre

Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central

Atlético Tucumán – Gimnasia

Huracán – Barracas Central

Sarmiento – Aldosivi

Estudiantes (Río Cuarto) – River

Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mza.) – Vélez

Lanús – Platense

Zona B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

Platense – Gimnasia (Mza.)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

Zona B

Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lanús – Central Córdoba

Platense – San Lorenzo

Vélez – Unión

Newell’s – Instituto

Estudiantes – Talleres

Deportivo Riestra – Independiente

Defensa y Justicia – Boca

Zona B

Atlético Tucumán – Banfield

Huracán – Argentinos

Sarmiento – Tigre

Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

Belgrano – Gimnasia

Racing – Barracas Central

River – Aldosivi

Fixture del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi

Zona A

Deportivo Riestra – Boca

Estudiantes – Independiente

Newell’s – Talleres

Vélez – Instituto

Platense – Unión

Lanús – San Lorenzo

Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba

Zona B

River – Barracas Central

Racing – Gimnasia

Belgrano – Rosario Central

Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre

Sarmiento – Argentinos

Huracán – Banfield

Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 2

Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán

Zona A

San Lorenzo – Gimnasia (Mza.)

Unión – Lanús

Instituto – Platense

Talleres – Vélez

Independiente – Newell’s

Boca – Estudiantes

Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

Zona B

Independiente Rivadavia Mza. – Huracán

Banfield – Sarmiento

Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

Tigre – Belgrano

Rosario Central – Racing

Gimnasia – River

Barracas Central – Aldosivi

Fecha 3

Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central

Zona A

Estudiantes – Defensa y Justicia

Newell’s – Boca

Vélez – Independiente

Platense – Talleres

Lanús – Instituto

Gimnasia (Mza.) – Unión

Central Córdoba – San Lorenzo

Zona B

Aldosivi – Gimnasia

River – Rosario Central

Racing – Tigre

Belgrano – Argentinos

Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

Sarmiento – Independiente Rivadavia Mza.

Huracán – Atlético Tucumán

Fecha 4

Interzonal: San Lorenzo – Huracán

Zona A

Unión – Central Córdoba

Instituto – Gimnasia (Mza.)

Talleres – Lanús

Independiente – Platense

Boca – Vélez

Defensa y Justicia – Newell’s

Deportivo Riestra – Estudiantes

Zona B

Atlético Tucumán – Sarmiento

Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto)

Banfield – Belgrano

Argentinos – Racing

Tigre – River

Rosario Central – Aldosivi

Gimnasia – Barracas Central

Fecha 5

Interzonal: Estudiantes – Gimnasia

Zona A

Newell’s – Deportivo Riestra

Vélez – Defensa y Justicia

Platense – Boca

Lanús – Independiente

Gimnasia (Mza.) – Talleres

Central Córdoba – Instituto

San Lorenzo – Unión

Zona B

Barracas Central – Rosario Central

Aldosivi – Tigre

River – Argentinos

Racing – Banfield

Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.

Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán

Sarmiento – Huracán

Fecha 6 (interzonal)

River – Vélez

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Belgrano – Defensa y Justicia

Lanús – Argentinos

Racing – Boca

Independiente – Independiente Rivadavia Mza.

Aldosivi – Unión

Atlético Tucumán – Instituto

Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

Tigre – Central Córdoba

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

Fecha 7

Interzonal: Unión – Sarmiento

Zona A

Instituto – San Lorenzo

Talleres – Central Córdoba

Independiente – Gimnasia (Mza.)

Boca – Lanús

Defensa y Justicia – Platense

Deportivo Riestra – Vélez

Estudiantes – Newell’s

Zona B

Huracán – Estudiantes (Río Cuarto)

Atlético Tucumán – Belgrano

Independiente Rivadavia Mza. – Racing

Banfield – River

Argentinos – Aldosivi

Tigre – Barracas Central

Rosario Central – Gimnasia

Fecha 8

Interzonal: Rosario Central – Newell’s

Zona A

Vélez – Estudiantes

Platense – Deportivo Riestra

Lanús – Defensa y Justicia

Gimnasia (Mza.) – Boca

Central Córdoba – Independiente

San Lorenzo – Talleres

Unión – Instituto

Zona B

Gimnasia – Tigre

Barracas Central – Argentinos

Aldosivi – Banfield

River – Independiente Rivadavia Mza.

Racing – Atlético Tucumán

Belgrano – Huracán

Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento

Fecha 9

Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)

Zona A

Talleres – Unión

Independiente – San Lorenzo

Boca – Central Córdoba

Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.)

Deportivo Riestra – Lanús

Estudiantes – Platense

Newell’s – Vélez

Zona B

Sarmiento – Belgrano

Huracán – Racing

Atlético Tucumán – River

Independiente Rivadavia Mza. – Aldosivi

Banfield – Barracas Central

Argentinos – Gimnasia

Tigre – Rosario Central

Fecha 10

Interzonal: Vélez – Tigre

Zona A

Platense – Newell’s

Lanús – Estudiantes

Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra

Central Córdboa – Defensa y Justicia

San Lorenzo – Boca

Unión – Independiente

Instituto – Talleres

Zona B

Rosario Central – Argentinos

Gimnasia – Banfield

Barracas Central – Independiente Rivadavia Mza.

Aldosivi – Atlético Tucumán

River – Huracán

Racing – Sarmiento

Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 11

Interzonal: Talleres – Belgrano

Zona A

Independiente – Instituto

Boca – Unión

Defensa y Justicia – San Lorenzo

Deportivo Riestra – Central Córdoba

Estudiantes – Gimnasia Mza.

Newell’s – Lanús

Vélez – Platense

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Racing

Sarmiento – River

Huracán – Aldosivi

Atlético Tucumán – Barracas Central

Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia

Banfield – Rosario Central

Argentinos – Tigre

Fecha 12

Interzonal: Platense – Argentinos

Zona A

Lanús – Vélez

Gimnasia Mza. – Newell’s

Central Córdoba – Estudiantes

San Lorenzo – Deportivo Riestra

Unión – Defensa y Justicia

Instituto – Boca

Talleres – Independiente

Zona B

Tigre – Banfield

Rosario Central – Independiente Rivadavia Mza.

Gimnasia – Atlético Tucumán

Barracas Central – Huracán

Aldosivi – Sarmiento

River – Estudiantes (Río Cuarto)

Racing – Belgrano

Fecha 13

Interzonal: Racing – Independiente

Zona A

Boca – Talleres

Defensa y Justicia – Instituto

Deportivo Riestra – Unión

Estudiantes – San Lorenzo

Newell’s – Central Córdoba

Vélez – Gimnasia (Mza.)

Platense – Lanús

Zona B

Belgrano – River

Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi

Sarmiento – Barracas Central

Huracán – Gimnasia

Atlético Tucumán – Rosario Central

Independiente Rivadavia Mza. – Tigre

Banfield – Argentinos

Fecha 14

Interzonal: Banfield – Lanús

Zona A

Gimnasia (Mza.) – Platense

Central Córdoba – Vélez

San Lorenzo – Newell’s

Unión – Estudiantes

Instituto – Deportivo Riestra

Talleres – Defensa y Justicia

Independiente – Boca

Zona B

Argentinos – Independiente Rivadavia Mza.

Tigre – Atlético Tucumán

Rosario Central – Huracán

Gimnasia – Sarmiento

Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Aldosivi – Belgrano

River – Racing

Fecha 15

Interzonal: Boca – River

Zona A

Defensa y Justicia – Independiente

Deportivo Riestra – Talleres

Estudiantes – Instituto

Newell’s – Unión

Vélez – San Lorenzo

Platense – Central Córdoba

Lanús – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Racing – Aldosivi

Belgrano – Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia

Sarmiento – Rosario Central

Huracán – Tigre

Atlético Tucumán – Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia Mza. – Banfield

Fecha 16

Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.

Zona A

Central Córdoba – Lanús

San Lorenzo – Platense

Unión – Vélez

Instituto – Newell’s

Talleres – Estudiantes

Independiente – Deportivo Riestra

Boca – Defensa y Justicia

Zona B

Banfield – Atlético Tucumán

Argentinos – Huracán

Tigre – Sarmiento

Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Belgrano

Barracas Central – Racing

Aldosivi – River