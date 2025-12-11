La inesperada denuncia de Vanesa Carbone contra Soledad Pastorutti: “Durante cuatro meses, día tras día”

El marido de Vanesa Carbone, Lucho González, participó en La Voz Argentina y fue la actriz quien se quedó con un sabor amargo por creer que Soledad Pastorutti quiso "acosar" a su pareja.

La ex vedette hizo un descargo donde afirmó que “durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar”.

“Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez. Lo más grave, dichas delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer. Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso”, sorprendió Carbone en su descargo.

“Y también digamos que mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables a causa de esta mujer. Por eso celebro que mi esposo no se subió al show mediático que buscaban armar, ni yo tampoco dije nada para que pudiera continuar”, continuó.

Soledad respondió en Puro Show, bastante sorprendida por las insólitas acusaciones: "No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy. Estaba con mi marido mirando la tele y dije 'bueno, no pasa nada, cuando las cosas no son verdad'".

"El fin de eso es que hablemos del tema, hablemos de otra cosa. No pierdo tiempo en eso, estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, me quedo con esto. Lo importante es no caer en estas situaciones. No hay que darle entidad, no hay que hablar. A mi familia no le afectó, lo que no es verdad, no duele", concluyó La Sole.