Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico

Una violenta pelea tuvo lugar esta mañana en la estación de Quilmes sentido a La Plata del Tren Roca. Según se confirmó, la brutal gresca dejó a un hombre internado en estado crítico.
Todo sucedió esta mañana en las vías del tren en sentido a la estación platense. Un hombre peleando por su vida, tres detenidos y varios charcos de sangre en el lugar fue el saldo.
Los involucrados serían dos hombres en situación de calle, que viven en los alrededores y son conocidos por los vecinos. Luego de una discusión, pasaron a los golpes de puño.
De un momento a otro, uno de ellos sacó un cuchillo para atacar al otro, hiriéndolo en la espalda. El sujeto herido, mientras sangraba, se levantó y siguió a su atacante pero se desplomó en el piso de la entrada a la estación quilmeña.
🚨 PIEDRAZOS Y UN APUÑALADO EN LA ESTACIÓN' HAY CUATRO DETENIDOS— Vía Szeta (@mauroszeta) December 11, 2025
- Fue en Quilmes.
- Intervino la Federal pic.twitter.com/UcRwb5vwqu
Tras un fuerte operativo, se detuvo a tres sospechosos de Florencio Varela que llevaban entre sus pertenencias armas blancas que podrían haber sido utilizadas para el ataque. En tanto, el hombre herido se encuentra en el Hospital Iriarte en estado crítico.
La estación del Tren Roca permaneció con acceso restringido hasta que se realizaron las pericias. La investigación apunta a determinar cómo comenzó la pelea y si hubo más involucrados.
