Ramón Díaz renunció como técnico de Olimpia

El reconocido entrenador argentino Ramón Díaz presentó la renuncia a su cargo en Olimpia de Paraguay al no lograr los resultados esperados en tan solo siete fechas.

Tras perder 2-0 con General Caballero por la novena fecha del Clausura, uno de los técnicos más laureados de la historia de River comunicó su salida: “En el fútbol necesitás resultados, más estando en un equipo grande. Le tengo que agradecer a los jugadores principalmente porque fueron realmente protagonistas en el poco tiempo que estuvimos”.

Por último, Díaz le agradeció al hincha por el apoyo: “Agradecerle al público porque en cada partido nos han acompañado. Por ahí no le brindamos nosotros lo que ellos querían, pero el fútbol también tiene esas cosas donde los resultados tienen que ser inmediato”.