La comunidad educativa reclama la instalación de un aula móvil en Ignacio Correas para el inicio del ciclo lectivo 2026

La comunidad educativa de Parque Sicardi, Villa Garibaldi e Ignacio Correas reclama la instalación de un aula móvil que permita garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 para estudiantes de nivel secundario, mientras avanzan las obras de construcción del nuevo edificio escolar en esa zona.

El reclamo es impulsado por familias de estudiantes que actualmente cursan el último año de la Escuela Primaria N°108, ubicada en 30 y 697, y que egresan en este 2025, sin contar aún con un espacio concreto para continuar su educación secundaria.

Hace un tiempos, las familias se concentraron frente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (13 y 56, La Plata) con el objetivo de solicitar una audiencia con la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi. Las tareas de infraestructura del nuevo establecimiento se encuentran a cargo de la Provincia, en articulación con el Municipio de La Plata.

Vale recordar que, durante el acto de apertura de obra realizado en julio pasado, el intendente de La Plata, Julio Alak, anunció la instalación de un aula móvil como solución transitoria para garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, a seis meses de aquel anuncio, la comunidad educativa no ha recibido información detallada sobre su implementación.