Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

La Ciudad

La comunidad educativa reclama la instalación de un aula móvil en Ignacio Correas para el inicio del ciclo lectivo 2026

La comunidad educativa reclama la instalación de un aula móvil en Ignacio Correas para el inicio del ciclo lectivo 2026
17 de Diciembre de 2025 | 07:11

Escuchar esta nota

La comunidad educativa de Parque Sicardi, Villa Garibaldi e Ignacio Correas reclama la instalación de un aula móvil que permita garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 para estudiantes de nivel secundario, mientras avanzan las obras de construcción del nuevo edificio escolar en esa zona.

El reclamo es impulsado por familias de estudiantes que actualmente cursan el último año de la Escuela Primaria N°108, ubicada en 30 y 697, y que egresan en este 2025, sin contar aún con un espacio concreto para continuar su educación secundaria.

Hace un tiempos, las familias se concentraron frente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (13 y 56, La Plata) con el objetivo de solicitar una audiencia con la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi. Las tareas de infraestructura del nuevo establecimiento se encuentran a cargo de la Provincia, en articulación con el Municipio de La Plata.

Vale recordar que, durante el acto de apertura de obra realizado en julio pasado, el intendente de La Plata, Julio Alak, anunció la instalación de un aula móvil como solución transitoria para garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, a seis meses de aquel anuncio, la comunidad educativa no ha recibido información detallada sobre su implementación.

La construcción del nuevo edificio escolar, que es una demanda histórica de la comunidad de Ignacio Correas, tiene un plazo estimado de un año y se financia con fondos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. Hasta ahora, los y las estudiantes de la zona debían trasladarse a otras localidades para cursar el nivel secundario. Desde la comunidad educativa insisten en la necesidad de una respuesta urgente que asegure el derecho a la educación de las y los jóvenes que egresan este año de la primaria.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Últimas noticias de La Ciudad

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio

En Villa Elvira temen por palmeras que no paran de crecer: "Son un peligro"

Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad
Espectáculos
Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual
Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a las invasiones extraterrestres con “El día de la revelación"
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa 
¡Bombazo! Desde la cárcel Morena Rial se postuló a Gran Hermano Generación Dorada y generó revuelo
Policiales
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Información General
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla