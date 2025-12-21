Telaraña gigante con 111 mil arácnidos

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Científicos descubrieron recientemente una telaraña gigante de más de 100 m2 con unas 111.000 arañas en una gruta en la frontera entre Grecia y Albania, según un estudio publicado en la revista Subterranean Biology. Denominada como “Sulfur cave” (gruta del azufre) y excepcionalmente rica en ese mineral, la cueva está situada en el cañón de Vromoner. La telaraña hallada en su interior cubre unos 106 m2 e incluye unos “69.000 individuos” de la especie de araña “Tegenaria domestica” y más de 42.000 de “Prinerigone vagans (Linyphiidae)”. Imágenes divulgadas por agencias de noticias muestran partes de la inmensa red colgando de la pared como una pesada cortina de terciopelo negro bajo la mirada de fascinación de un científico equipado como un espeleólogo. En la revista, los investigadores se refieren al “descubrimiento (...) de una colonia extraordinaria de arañas”, teniendo en cuenta que las dos variedades que conviven allí son por lo regular solitarias. Se trata del “primer caso documentado de formación de una colonia en una telaraña en estas especies”, subrayaron los expertos. Destacan que la estructura está formada por “numerosas telarañas individuales en forma de embudo, cada una colocada estratégicamente en un lugar donde los recursos tróficos (alimento disponible) son abundantes”.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
