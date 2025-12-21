Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

El Mundo |Moscú sigue con los ataques

Zelenski reclamó más presión de EE UU a Rusia

Dijo que es la única manera de ponerle fin a la guerra. También pidió más armas. Reunión en Miami para reiniciar las negociaciones

El presidente ucraniano estuvo pidiendo apoyo en Portugal/ AFP

21 de Diciembre de 2025 | 02:38
Edición impresa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó a Washington a ejercer más presión sobre Rusia para acabar con la guerra, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones. El dirigente ucraniano consideró que “Estados Unidos debe dejar claro que, si no hay vía diplomática, habrá presión total”.

“Putin no siente todavía el tipo de presión que debería existir”, dijo Zelenski, que también expresó la necesidad de más armas para su país y de sanciones para toda la economía rusa.

El emisario ruso Kirill Dmitriev llegó ayer a Miami, donde ya se encuentran representantes ucranianos y europeos, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores.

Dmitriev escribió en su cuenta de X “camino a Miami”. El mensaje iba acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji y de un corto video de el sol brillando entre las nubes, frente a una playa.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Zelenski dijo que Washington “ha propuesto el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia”. Añadió que los representantes europeos podrían estar presentes y que “sería lógico mantener dicha reunión conjunta”.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

Zelenski afirmó que creía que solo Estados Unidos era capaz de persuadir a Rusia para que ponga fin a la guerra, e instó a Washington a aumentar la presión sobre Moscú para lograrlo.

“Creo que esa fuerza existe en Estados Unidos y en el presidente [Donald] Trump. Y creo que no deberíamos buscar alternativas a Estados Unidos. La pregunta que se plantea con respecto a todas las alternativas es si serían capaces de hacerlo”, declaró Zelenski a la prensa en Kiev.

El viernes, Witkoff y Kushner se reunieron cerca de Miami con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

Moscú no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, ya que la considera un obstáculo para la paz.

La ofensiva rusa no da tregua

La víspera de estas nuevas conversaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto está en manos de Kiev y sus socios europeos.

“La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos”, dijo.

Horas después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz.

“No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo”, apostilló Rubio, quien este sábado podría unirse a las conversaciones en Miami, su ciudad natal.

Putin prometió seguir adelante con su ofensiva militar en Ucrania, y alabó los avances de Moscú en el campo de batalla tras casi cuatro años de guerra.

 

