Israel “explicó” el letal ataque a un hospital en Gaza

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios
ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El Centro de Fomento El Centinela busca apoyo para su nuevo piso de hormigón
Cine Club en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un mortal ataque en un hospital de Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas, cinco periodistas, iba dirigido a lo que, según el ejército, era una cámara de vigilancia de Hamás, así como a personas identificadas como combatientes, según declaró ayer el ejército israelí. El ejército emitió un comunicado como parte de su pesquisa inicial sobre el ataque, calificado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como “un trágico accidente”.
El ejército señaló que los ataques contra el hospital más grande del sur de Gaza se ordenaron porque los soldados creyeron que los combatientes utilizaban la cámara para observar a las fuerzas israelíes y porque Israel ha pensado desde hace mucho tiempo que Hamás y otros grupos armados mantienen presencia en los hospitales. El jefe del Estado Mayor del ejército reconoció que existen varias “brechas” en lo que va de la investigación, como el tipo de municiones utilizadas para destruir la cámara.
