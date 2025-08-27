Israel “explicó” el letal ataque a un hospital en Gaza

Un mortal ataque en un hospital de Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas, cinco periodistas, iba dirigido a lo que, según el ejército, era una cámara de vigilancia de Hamás, así como a personas identificadas como combatientes, según declaró ayer el ejército israelí. El ejército emitió un comunicado como parte de su pesquisa inicial sobre el ataque, calificado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como “un trágico accidente”.

El ejército señaló que los ataques contra el hospital más grande del sur de Gaza se ordenaron porque los soldados creyeron que los combatientes utilizaban la cámara para observar a las fuerzas israelíes y porque Israel ha pensado desde hace mucho tiempo que Hamás y otros grupos armados mantienen presencia en los hospitales. El jefe del Estado Mayor del ejército reconoció que existen varias “brechas” en lo que va de la investigación, como el tipo de municiones utilizadas para destruir la cámara.