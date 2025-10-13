Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles

El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles
13 de Octubre de 2025 | 17:35

En la noche de ayer, la esquina de 517 y 116, de Tolosa, fue escenario de un violento episodio que terminó con un hombre de 42 años asesinado. Tras la llegada de los efectivos policiales, un menor, de 16 años, fue detenido como el principal acusado. 

La víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, domiciliado en la zona de 39 y 127. En su haber, la víctima contaba con varios antecedentes en diferentes causas radicadas en la Justicia de La Plata. Entre los registros judiciales figura: tentativa de homicidio, uso de armas, robos agravados, lesiones y violencia familiar.

Un antecedente reciente data del 8 de agosto de 2025, bajo la figura de violencia familiar en Ensenada. También hay causas por lesiones leves durante 2022, y varias imputaciones más antiguas relacionadas con robos calificados y agravados en La Plata y Ensenada.

Además, contaba con ingresos a prisiones en diferentes unidades penitenciarias de la Ciudad y la región como las Unidades 1 de Olmos, 9 de La Plata y 24 de Florencio Varela. 

El hecho

Un violento episodio familiar ocurrido en las últimas horas en La Plata terminó con un hombre muerto a cuchillazos y un adolescente detenido. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 517 y 116, cuando un conflicto familiar derivó en un fatal desenlace.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, quien fue hallado tendido sobre la cinta asfáltica con una herida punzante en el pecho. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el hombre fue encontrado sin vida por el personal médico del SAME, que constató el deceso en el lugar.

La mujer relató a las autoridades que el hombre llegó con intenciones de agredirla y que portaba un cuchillo. En medio del forcejeo, su hijo intervino para defenderla y se produjo una pelea en la que el agresor resultó herido de gravedad. Minutos después, el hombre cayó inconsciente en la vía pública. En el lugar del hecho, la policía secuestró dos armas blancas -una cuchilla y un cuchillo tipo Tramontina-. ambos con restos hemáticos.

El caso, caratulado como “Homicidio”, conmocionó a los vecinos de la zona, quienes afirmaron que la víctima y su expareja mantenían "una relación conflictiva" y que los episodios de violencia "eran frecuentes".

Tags
