Presentaron la Loba Capitolina en Plaza Italia

En Plaza Italia se instaló una réplica de la escultura de la Loba Capitolina con Rómulo y Remo. La iniciativa del Municipio responde a un pedido especial de la colectividad italiana local, que busca contar con una representación de esta icónica figura de la cultura romana.

La escultura simboliza a la loba Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, fundadores míticos de Roma, cuya pieza original se conserva en los Museos Capitolinos de la capital italiana.