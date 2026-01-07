Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |HISTÓRICA CLAUSURA EN SAN PEDRO

El Papa cerró la Puerta Santa y el Jubileo de 2025

León XIV dio fin al Año Santo que estuvo marcado por el cambio de papado y por fuertes críticas al consumismo y la exclusión

El Papa cerró la Puerta Santa y el Jubileo de 2025

León XIV cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro para clausurar el Año Santo 2025, en el Vaticano / AP

7 de Enero de 2026 | 01:57
Edición impresa

El papa León XIV cerró ayer la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y dio por concluido oficialmente el Año Santo 2025, un Jubileo excepcional que estuvo marcado por una transición histórica en el papado y por fuertes mensajes contra el consumismo, la exclusión social y el rechazo a los migrantes. El gesto simbólico puso fin a un año que atrajo a más de 33 millones de peregrinos a Roma.

Bajo la mirada de cardenales y representantes diplomáticos, León XIV se arrodilló en oración en el umbral de la Puerta Santa antes de cerrarla, durante la misa de la Epifanía. El Jubileo había sido inaugurado en diciembre de 2024 por el papa Francisco, ya debilitado físicamente, y atravesó tanto su funeral como el posterior cónclave. Solo en una ocasión previa, en 1700, un Año Santo incluyó un cambio de pontífice.

El cierre simbolizó también el final de un período que, en muchos sentidos, suspendió la agenda personal del nuevo Papa. León XIV pareció dar así una señal de que su pontificado entra ahora en una nueva etapa, al convocar a todos los cardenales a dos días de reuniones para debatir el gobierno de la Iglesia católica y asuntos sensibles como la liturgia y la misa en latín.

En su homilía, León XIV afirmó que el Jubileo invitó a reflexionar sobre la recepción al extranjero y a resistir “la adulación y la seducción de los poderosos”.

Criticó una “economía distorsionada” que convierte todo en mercancía y reduce a las personas a consumidores, y llamó a reconocer al peregrino en el visitante y al prójimo en el extranjero.

El mensaje se reforzó horas después, desde la logia de la basílica, ante una plaza de San Pedro empapada por la lluvia. Allí, el Papa evocó la tradición jubilar de promover la paz y una redistribución más justa de los recursos. “En lugar de desigualdad, que haya equidad, y que la industria de la guerra sea reemplazada por el arte de la paz”, proclamó.

IMPACTO RELIGIOSO Y URBANO

Para el Vaticano, el Jubileo es una tradición centenaria que ofrece indulgencias a los fieles que peregrinan a Roma y atraviesan la Puerta Santa. Para la ciudad, representa una oportunidad de inversión pública. En esta edición, unos 4.000 millones de euros fueron destinados a obras de infraestructura, entre ellas una nueva plaza peatonal que conecta la Via della Conciliazione con el Castel Sant’Angelo.

El Vaticano estimó que más de 33 millones de personas participaron del Año Santo, aunque reconoció que la cifra es aproximada. Con el cierre de la Puerta Santa, Roma despide un Jubileo histórico y la Iglesia se encamina ahora hacia el próximo, ya anunciado para 2033, en conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo.

 

