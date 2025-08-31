Renovaron el emblemático Faro de la Cultura de Tolosa

La Municipalidad llevó a cabo la puesta en valor del emblemático Faro de la Cultura ubicado en 7 y 528, en Tolosa. Esta intervención forma parte del Plan de Recuperación de los Espacios Públicos que impulsa la Comuna, con el objetivo de mejorar y embellecer los espacios verdes.

Las tareas incluyeron la renovación integral del faro y la fuente, así como la recuperación del entorno verde. Se realizó un trabajo exhaustivo para sellar las rajaduras y grietas en la pileta, se instaló una nueva cañería y un sistema eléctrico con tecnología de última generación para garantizar la seguridad y eficiencia del espacio.

Además, se colocaron 53 reflectores dentro del faro, un sistema de iluminación LED de alta calidad en el piso y 4 reflectores de 500 watts en la parte superior del monumento. También se pusieron 8 bombas 1 motor, se pintó y se puso en valor el entorno, se arreglaron los mástiles y se renovaron las banderas.