Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nieve, hielo y temperaturas bajo cero provocaron estragos en amplias zonas de Europa, con un saldo de accidentes mortales, interrupciones masivas del transporte y advertencias de emergencia en varios países. El episodio invernal dejó al menos cinco muertos en Francia y generó un caos generalizado en rutas, aeropuertos y redes ferroviarias.
En el suroeste francés, la región de Landes reportó tres fallecidos en accidentes de tránsito, mientras que otras dos personas murieron en Île-de-France, alrededor de París. La capital amaneció cubierta de nieve, lo que obligó a retirar camiones de las carreteras ante los enormes atascos. Para muchos niños fue un día libre inesperado por el cierre de escuelas, pero para los viajeros el panorama fue muy distinto: seis aeropuertos del norte y oeste del país debieron cerrar temporalmente.
El impacto se sintió con fuerza en Países Bajos. En el aeropuerto de Schiphol, uno de los más transitados de Europa, se cancelaron unos 600 vuelos mientras las cuadrillas despejaban pistas y descongelaban aviones. La aerolínea KLM alertó además sobre estafas a pasajeros varados y reconoció problemas por la escasez de glicol, el fluido clave para el deshielo.
El transporte ferroviario holandés también colapsó por fallas técnicas y vías congeladas, y las autoridades recomendaron viajar solo si era imprescindible.
En Italia, las lluvias persistentes desbordaron el río Tíber y obligaron a restringir el acceso a parques en Roma, mientras la nieve cubrió Bolonia y favoreció a los centros de esquí en los Dolomitas. Más al norte, el Reino Unido registró temperaturas de hasta –12,5 °C, con cierres de escuelas, cancelaciones deportivas y cortes de energía que afectaron incluso al metro de Glasgow.
LE PUEDE INTERESAR
¿Opción militar para anexar Groenlandia?
LE PUEDE INTERESAR
La bolsa de Nueva York terminó en verde pese a la tensión geopolítica
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí