Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo

Nieve, hielo y temperaturas bajo cero provocaron estragos en amplias zonas de Europa, con un saldo de accidentes mortales, interrupciones masivas del transporte y advertencias de emergencia en varios países. El episodio invernal dejó al menos cinco muertos en Francia y generó un caos generalizado en rutas, aeropuertos y redes ferroviarias.

En el suroeste francés, la región de Landes reportó tres fallecidos en accidentes de tránsito, mientras que otras dos personas murieron en Île-de-France, alrededor de París. La capital amaneció cubierta de nieve, lo que obligó a retirar camiones de las carreteras ante los enormes atascos. Para muchos niños fue un día libre inesperado por el cierre de escuelas, pero para los viajeros el panorama fue muy distinto: seis aeropuertos del norte y oeste del país debieron cerrar temporalmente.

El impacto se sintió con fuerza en Países Bajos. En el aeropuerto de Schiphol, uno de los más transitados de Europa, se cancelaron unos 600 vuelos mientras las cuadrillas despejaban pistas y descongelaban aviones. La aerolínea KLM alertó además sobre estafas a pasajeros varados y reconoció problemas por la escasez de glicol, el fluido clave para el deshielo.

El transporte ferroviario holandés también colapsó por fallas técnicas y vías congeladas, y las autoridades recomendaron viajar solo si era imprescindible.

En Italia, las lluvias persistentes desbordaron el río Tíber y obligaron a restringir el acceso a parques en Roma, mientras la nieve cubrió Bolonia y favoreció a los centros de esquí en los Dolomitas. Más al norte, el Reino Unido registró temperaturas de hasta –12,5 °C, con cierres de escuelas, cancelaciones deportivas y cortes de energía que afectaron incluso al metro de Glasgow.