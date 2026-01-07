¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, según informó ayer la Casa Blanca.
El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca. “El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.
En este marco, Groenlandia y Dinamarca pidieron conversaciones rápidas con Estados Unidos tras las reiteradas reivindicaciones de Trump sobre la anexión de la isla ártica.
El aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y la cambiante economía mundial han puesto a la isla en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad global, y Trump quiere asegurarse de que su país controle el territorio, rico en minerales, que protege los accesos del Ártico y el Atlántico Norte hacia América del Norte.
Groenlandia se encuentra frente a la costa noreste de Canadá, y más de dos tercios de su territorio están dentro del Círculo Polar Ártico.
LE PUEDE INTERESAR
La bolsa de Nueva York terminó en verde pese a la tensión geopolítica
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí