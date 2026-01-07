Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA CASA BLANCA DIJO QUE TRUMP NO LA DESCARTA

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

7 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, según informó ayer la Casa Blanca.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca. “El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.

En este marco, Groenlandia y Dinamarca pidieron conversaciones rápidas con Estados Unidos tras las reiteradas reivindicaciones de Trump sobre la anexión de la isla ártica.

El aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y la cambiante economía mundial han puesto a la isla en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad global, y Trump quiere asegurarse de que su país controle el territorio, rico en minerales, que protege los accesos del Ártico y el Atlántico Norte hacia América del Norte.

Groenlandia se encuentra frente a la costa noreste de Canadá, y más de dos tercios de su territorio están dentro del Círculo Polar Ártico.

 

LE PUEDE INTERESAR

La bolsa de Nueva York terminó en verde pese a la tensión geopolítica

LE PUEDE INTERESAR

Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Trump les agradeció a los medios por no difundir

Los números de la suerte del miércoles 7 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

La tardía reacción de la ONU tras el ataque militar
Últimas noticias de El Mundo

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Dudas sobre si el líder republicano tenía un plan para el “día después”

Por qué no representa aún un cambio real la salida de Nicolás Maduro
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Deportes
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
Cristian Lema borró todas sus publicaciones vinculadas a Boca
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla