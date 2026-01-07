¿Opción militar para anexar Groenlandia?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, según informó ayer la Casa Blanca.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca. “El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.

En este marco, Groenlandia y Dinamarca pidieron conversaciones rápidas con Estados Unidos tras las reiteradas reivindicaciones de Trump sobre la anexión de la isla ártica.

El aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y la cambiante economía mundial han puesto a la isla en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad global, y Trump quiere asegurarse de que su país controle el territorio, rico en minerales, que protege los accesos del Ártico y el Atlántico Norte hacia América del Norte.

Groenlandia se encuentra frente a la costa noreste de Canadá, y más de dos tercios de su territorio están dentro del Círculo Polar Ártico.