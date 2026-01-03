Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Maduro: se entregó o fue entregado

Maduro: se entregó o fue entregado

Jorge Remón

3 de Enero de 2026 | 10:36

Escuchar esta nota


Resulta evidente que la salida del presidente Maduro fue fruto de una negociación. El poder venezolano aceptó que no podía resistir el asedio económico norteamericano y el despliegue de fuerzas que ordenó Trump que aisló al país. Los términos del acuerdo por supuesto que son, hasta ahora, secretos, también lo es quién decidió en Caracas que debía reconocerse la realidad. 

Si el que negoció fue Maduro, en pocas horas reaparecerá en un país “amigo”. Si fue el ejército, su destino es una prisión en Estados Unidos, mientras se lo juzga por tráfico de drogas.

Sin que China ni Rusia llevaran a cabo acciones concretas, le quedaba poco margen al ahora expresidente venezolano.

¿QUÉ DEBERÁ CEDER UCRANIA?

Las negociaciones muy posiblemente han involucrado a Moscú y Pequín. El futuro de Venezuela es imprevisible, porque si las fuerzas armadas mantienen su unidad es posible que un post-Chavismo trate de mantener el poder, pero deberá enfrentar las fuerzas de la oposición que electoralmente había derrotado al gobierno. Tratarán de hacerse cargo de la administración del país pacíficamente.

Trump logró deponer a Maduro sin la pérdida de vidas norteamericanas que significaría una invasión militar tradicional, como la que Moscú planificó para Ucrania. 

La diferencia fundamental es justamente que la mayoría de los venezolanos se pronunciaran contra Maduro mientras que los ucranianos mayoritariamente repelen la posibilidad de aceptar la ocupación rusa y los grupos opuestos a Zelensky no lograron penetrar políticamente en Ucrania, cuya población parece dispuesta a cualquier sacrificio a fin de evitar la colonización. 

El recuerdo de las matanzas ordenadas por José Stalin de más de un millón de ucranianos en los años ’30 está presente en su conciencia, porque fue revivido por lo que en la práctica fue el dominio de Moscú hasta 1991. 

Por ello es difícil negociar una salida para los invasores, que militarmente pueden imponerse, pero que según todos los expertos le sería muy costoso ocupar Ucrania. Los cálculos no se refieren solamente al gasto militar, sino a que Moscú debería hacerse cargo de la reconstrucción de un país cuya economía demolió con miles de toneladas de bombas. Han sido destruidas las vías ferroviarias, los puentes, las usinas que producen la electricidad y se destruyeron miles de viviendas.

Sin tanto gasto, Washington logró ponerle fin a Maduro pero todavía falta por ver el destino del chavismo. De todas maneras, Washington será influyente en el proceso y posiblemente logre acceso a las reservas petroleras, gasíferas y también de yacimientos de oro que son considerados importantes.

Ucrania ha tenido la solidaridad de Europa, atemorizada por el avance expansionista de Rusia que ocupó, además, después de la segunda guerra mundial y hasta los ’90: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Croacia y otros países. Trump solo tuvo una solidaridad declamada por los gobiernos latinoamericanos, cuya economía es mucho más reducida que la de Europa Occidental, y por lo tanto tiene menor capacidad de influir porque Venezuela no podría resistir más de 48 horas una invasión norteamericana de la magnitud de la rusa en Ucrania.

La corrupción de la que se acusa a Kiev es de una magnitud mucho menor que la de Caracas, que hasta redujo a casi nada la producción de petróleo por su ineficacia, ya que entregó la producción de energía a militares que reemplazaron a una burocracia que hasta pudo intervenir en el mercado interno de los Estados Unidos a través de la construcción de estaciones de servicio de la empresa estatal petrolífera.

A pesar de la derrota electoral, las fuerzas armadas venezolanas pueden controlar militarmente su país y cuentan con un apoyo según algunas encuestas clandestinas de algo más de un 25% de la población. Poco, pero es una base. El panorama definitivo no se aclarará en horas. Será un proceso complicado.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

