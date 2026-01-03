El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Independiente, rival de Estudiantes en la primera fecha del Torneo Apertura, vuelve hoy a los entrenamientos e iniciará la pretemporada en el Predio Santo Domingo de Villa Domínico.
Luego de varios días de vacaciones, esta mañana se reencuentran los dirigidos por Gustavo Quinteros en el complejo deportivo que el club posee en la zona Sur del Gran Buenos Aires. Allí, los jugadores se realizarán los estudios médicos de rutina y algunos trabajos para dar por iniciada la pretemporada.
El equipo de Avellaneda realizará su preparación hasta el miércoles 7 de enero, fecha en la que viajarán a Uruguay, precisamente a la capital de Montevideo, para llevar a cabo la parte más dura de la pretemporada, donde se buscará alcanzar la mejor forma física.
Allí en Uruguay, el Rojo entrenará en la Ciudad deportiva “Los Aromos”, predio perteneciente a Peñarol. Esto lo hará en el marco de la Serie Rio de la Plata donde disputará tres partidos en el estadio Alfredo Victor Viera: el 10 de enero ante Alianza Lima de Perú, el 13 ante Millonarios de Colombia y el 16 ante el anfitrión Montevideo Wanderers, todos a las 21 horas.
En el inicio de esta pretemporada para el primer semestre de 2026, el entrenador Quinteros decidió promover a siete jugadores que viajarán a Uruguay con el primer equipo: Tomás Parmo, Josias Palais, Felipe Tempone, Alán Laprida, Luciano Barros Ayala, Nicolás Garrido y Joel Medina.
Asimismo, el ex entrenador de Vélez contará con el retorno de tres futbolistas que estuvieron cedidos la última temporada: el mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez, el defensor Juan Manuel Fedorco -que será tenido en cuenta- y el delantero Javier Ruíz, este último repescado tras el insistente pedido del director técnico debido a su gran rendimiento en Barracas Central.
Además, algunos jugadores que debían presentarse hoy en Villa Domínico fueron cedidos como el defensor Patricio Ostachuk que recaló en Atlanta tras su paso por Tristán Suárez, el mediocampista Joel González pasó a San Telmo, el delantero Santiago López jugará en Tigre luego de su estadía en Rosario Central, el defensor Santiago Salle vestirá la camiseta de Sarmiento de Junín, el delantero Ignacio Maestro Puch jugará en Puebla de México tras descender con San Martín de San Juan y el defensor Agustín Quiroga que pasará a Central Córdoba de Santiago del Estero tras su año en Chacarita Juniors.
En paralelo, hubo jugadores que retornaron de sus cesiones pero fueron vendidos como es el caso de Nicolás Vallejo que, tras su gran año en Liverpool de Uruguay, fue traspasado a León de México y el uruguayo Baltasar Barcia que volvió de Boston River de su país y fue presentado en Nacional de Montevideo hace algunos días.
En tanto, hay futbolistas a los cuales se les buscará salida a préstamo o venta como son los casos del propio Quiñónez, el mediocampista Kevin López, el delantero Rodrigo Márquez y el arquero uruguayo Diego Segovia.
Así, sin competencias internacionales este año, Independiente iniciará la temporada a fines de enero cuando reciba en Avellaneda al campeón del fútbol argentino, Estudiantes, por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
A falta de pequeños detalles, está todo dado para que Felipe Loyola, una de las piezas claves en el armado del equipo para Gustavo Quinteros, se convierta en compañero de Neymar y nuevo jugador del Santos de Brasil.
La operación se cerraría en 6 millones de dólares netos por el 80% del pase. Cabe recordar que el conjunto de Avellaneda es dueño del 50% del volante, que le compró a Huachipato. Por eso, se repartirán los ingresos de la operación y le quedarían alrededor de 3 millones limpios a cada Institución.
