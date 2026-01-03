Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Comienza con la pretemporada en villa domínico

El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

gustavo quinteros entrenador de independiente / prensa cai

3 de Enero de 2026 | 03:59
Edición impresa

Independiente, rival de Estudiantes en la primera fecha del Torneo Apertura, vuelve hoy a los entrenamientos e iniciará la pretemporada en el Predio Santo Domingo de Villa Domínico.

Luego de varios días de vacaciones, esta mañana se reencuentran los dirigidos por Gustavo Quinteros en el complejo deportivo que el club posee en la zona Sur del Gran Buenos Aires. Allí, los jugadores se realizarán los estudios médicos de rutina y algunos trabajos para dar por iniciada la pretemporada.

El equipo de Avellaneda realizará su preparación hasta el miércoles 7 de enero, fecha en la que viajarán a Uruguay, precisamente a la capital de Montevideo, para llevar a cabo la parte más dura de la pretemporada, donde se buscará alcanzar la mejor forma física.

Allí en Uruguay, el Rojo entrenará en la Ciudad deportiva “Los Aromos”, predio perteneciente a Peñarol. Esto lo hará en el marco de la Serie Rio de la Plata donde disputará tres partidos en el estadio Alfredo Victor Viera: el 10 de enero ante Alianza Lima de Perú, el 13 ante Millonarios de Colombia y el 16 ante el anfitrión Montevideo Wanderers, todos a las 21 horas.

En el inicio de esta pretemporada para el primer semestre de 2026, el entrenador Quinteros decidió promover a siete jugadores que viajarán a Uruguay con el primer equipo: Tomás Parmo, Josias Palais, Felipe Tempone, Alán Laprida, Luciano Barros Ayala, Nicolás Garrido y Joel Medina.

Asimismo, el ex entrenador de Vélez contará con el retorno de tres futbolistas que estuvieron cedidos la última temporada: el mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez, el defensor Juan Manuel Fedorco -que será tenido en cuenta- y el delantero Javier Ruíz, este último repescado tras el insistente pedido del director técnico debido a su gran rendimiento en Barracas Central.

LE PUEDE INTERESAR

Arias, nuevo arquero de Newell’s

LE PUEDE INTERESAR

Milan ganó y es el nuevo líder de la Serie A hasta que juegue Inter

Además, algunos jugadores que debían presentarse hoy en Villa Domínico fueron cedidos como el defensor Patricio Ostachuk que recaló en Atlanta tras su paso por Tristán Suárez, el mediocampista Joel González pasó a San Telmo, el delantero Santiago López jugará en Tigre luego de su estadía en Rosario Central, el defensor Santiago Salle vestirá la camiseta de Sarmiento de Junín, el delantero Ignacio Maestro Puch jugará en Puebla de México tras descender con San Martín de San Juan y el defensor Agustín Quiroga que pasará a Central Córdoba de Santiago del Estero tras su año en Chacarita Juniors.

En paralelo, hubo jugadores que retornaron de sus cesiones pero fueron vendidos como es el caso de Nicolás Vallejo que, tras su gran año en Liverpool de Uruguay, fue traspasado a León de México y el uruguayo Baltasar Barcia que volvió de Boston River de su país y fue presentado en Nacional de Montevideo hace algunos días.

En tanto, hay futbolistas a los cuales se les buscará salida a préstamo o venta como son los casos del propio Quiñónez, el mediocampista Kevin López, el delantero Rodrigo Márquez y el arquero uruguayo Diego Segovia.

Así, sin competencias internacionales este año, Independiente iniciará la temporada a fines de enero cuando reciba en Avellaneda al campeón del fútbol argentino, Estudiantes, por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

loyola a un paso de Santos

A falta de pequeños detalles, está todo dado para que Felipe Loyola, una de las piezas claves en el armado del equipo para Gustavo Quinteros, se convierta en compañero de Neymar y nuevo jugador del Santos de Brasil.

La operación se cerraría en 6 millones de dólares netos por el 80% del pase. Cabe recordar que el conjunto de Avellaneda es dueño del 50% del volante, que le compró a Huachipato. Por eso, se repartirán los ingresos de la operación y le quedarían alrededor de 3 millones limpios a cada Institución.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

Boca puso primera: Cavani, en helicóptero

River se fue a trabajar a Neuquén
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
La Ciudad
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
VIDEO. Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata
Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000
Fin de semana con clima agradable en la Región
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Política y Economía
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla