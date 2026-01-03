Venezolanos en alerta y a la expectativa en La Plata: “El llamado es a la calma y la organización”

La situación en Venezuela mantiene en vilo a la comunidad venezolana en La Plata, luego de que Estados Unidos confirmara la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar que sorprendió tanto al régimen como a la población. Así lo afirmó Rogelio Zafra, presidente de la Asociación de Venezolanos de La Plata, en una entrevista exclusiva con EL DIA.

“Ante el bombardeo por el ejército estadounidense, la reacción del Estado venezolano ha sido totalmente nula”, señaló Zafra, quien remarcó que la operación fue “muy bien planificada, estructurada y ejecutada”. Según explicó, hasta el momento no hay información oficial sobre víctimas fatales, un dato que considera clave para dimensionar el alcance de lo ocurrido.

El referente venezolano subrayó que el operativo tomó completamente por sorpresa al régimen: “No hay una reacción unánime ni conjunta de los personeros del poder. Eso es muy llamativo”. En ese sentido, describió como significativa la diferencia entre las apariciones públicas del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien habló en soledad, y del dirigente chavista Diosdado Cabello, que se mostró rodeado de lo que denominó “el ejército paralelo o fuerza de choque del Estado”.

“Eso deja en evidencia que el ejército venezolano está fragmentado y no necesariamente en apoyo al régimen”, sostuvo Zafra, a partir de los registros audiovisuales que comenzaron a circular en las últimas horas. Además, consideró clave la confirmación de Delcy Rodríguez sobre la ausencia de Maduro en territorio venezolano, lo que terminó de validar el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Desde su contacto permanente con familiares y referentes en Venezuela, Zafra describió un clima de tensa calma: “La mayoría de las personas no ha salido a la calle. Están replegadas, esperando qué va a suceder. No están trabajando ni haciendo su vida normal”. Si bien reconoció la existencia de algunos focos de apoyo al régimen, aseguró que “no representan el sentir general de la población”.

En La Plata, la noticia generó una fuerte conmoción y expectativa entre los venezolanos residentes. “Muchos ya lo ven como un hecho consumado, como la vuelta de la libertad a Venezuela”, explicó, aunque fue enfático en su mensaje de prudencia. “Mi llamado es a la calma, a la tranquilidad y a la organización”, remarcó.

Zafra contó que recibió numerosas consultas sobre posibles celebraciones en espacios públicos, como las inmediaciones de Plaza Moreno, la Catedral o el Palacio Municipal, pero insistió en que aún no es momento de manifestarse. “Tenemos que esperar las decisiones de nuestros líderes: qué va a decir María Corina Machado y el presidente electo, Edmundo González Urrutia”, sostuvo.

Para el presidente de la Asociación de Venezolanos de La Plata, la recuperación de la democracia aún no puede darse por concluida. “Mientras sigan en Venezuela figuras como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, su hermano y Padrino López, no podemos decir que la libertad está totalmente recuperada”, advirtió.

Finalmente, dejó un mensaje claro para la comunidad: “Estoy muy contento, estoy feliz, pero esta felicidad debe ser completa, no parcial. Tenemos que guardar la energía para el momento justo y preciso”. Y concluyó: “Cuando tengamos la certeza de que no hay vuelta atrás y que las Fuerzas Armadas están al servicio de la democracia, recién ahí podremos expresarnos, siempre de manera organizada y con la autorización del gobierno local”.