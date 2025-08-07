Gaza: volcó un camión con víveres sobre una multitud

En la asediada Franja de Gaza, donde entra muy poca ayuda humanitaria, la Defensa Civil reportó ayer la muerte de 22 personas en el accidente de un camión de víveres que se volcó sobre la multitud por la noche. “El camión volcó cuando cientos de civiles aguardaban ayuda alimentaria en la zona de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza”, se indicó.

Por su parte, el grupo extremista islámico Hamás denunció que “a pesar de la reciente autorización limitada de algunos camiones de ayuda, el ocupante [Israel] obstaculiza deliberadamente el paso seguro y la distribución de esta ayuda”.

Esto “obliga a los conductores a tomar rutas abarrotadas de civiles hambrientos”, añadió. Israel afirmó que el ejército no estuvo involucrado en el incidente.

Caroline Willemen, una responsable de Médicos Sin Fronteras, denunció la “crisis del hambre” en Gaza e insistió en que la situación es “devastadora”. Israel había impuesto en Gaza un bloqueo total el 2 de marzo y lo levantó parcialmente en mayo, autorizando únicamente la entrada de cantidades muy limitadas, consideradas insuficientes por la ONU.

El ejército israelí, a través de su portavoz en árabe, urgió a la población a evacuar dos barrios de Jan Yunis, en el sur, donde va a extender “el campo de sus operaciones de combate”, así como varios bloques de edificios de la zona de Al Zaytun de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio.

El ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás provocó la muerte, en Israel, de 1.219 personas, civiles en su mayoría, según un recuento basado en cifras oficiales.