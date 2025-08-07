Tiroteo en una base militar de Georgia deja cinco heridos

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Un sargento baleó ayer a cinco soldados en una de las bases del Ejército más grandes del país antes de ser derribado por otros elementos en Fort Stewart, un incidente que provocó un breve cierre de la instalación.
Hasta el momento hay pocos detalles disponibles sobre qué fue lo que provocó el tiroteo, pero las autoridades identificaron al agresor como el sargento Quornelius Radford, de 28 años, quien utilizó una pistola personal y no un arma militar. Radford abrió fuego en su lugar de trabajo, pero aún se desconoce el motivo. Los soldados heridos se encuentran en condición estable y se espera que se recuperen, indicó el general de brigada John Lubas. Los soldados que sometieron a Radford ayudaron a asegurar su arresto, añadió. “Estos soldados, sin duda, evitaron más víctimas”, afirmó Lubas.
Se trata del más reciente acto de violencia en una instalación militar estadounidense -lugares que se supone deben ser de los más seguros del país- y nuevamente generó preocupaciones sobre la seguridad dentro de las propios muros de las fuerzas armadas.
El ejército anunció una investigación sobre el tiroteo. De acuerdo con los registros del Ejército, Radford se alistó en enero de 2018. Trabajaba como sargento de logística y no ha participado en despliegues.
Radford tenía programada una audiencia para el 20 de agosto en Hinesville, una pequeña localidad ubicada cerca de la base, luego de ser acusado de conducir en estado de ebriedad y pasarse un semáforo en rojo poco después de la 1 de la mañana del 18 de mayo, de acuerdo con una citación y un documento judicial. Se le realizó un análisis de sangre y fue liberado tras el pago de una fianza de 1.818 dólares, según los documentos.
Las autoridades fueron enviadas al complejo del 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada poco antes de las 11 de la mañana, y el tirador fue arrestado a las 11.35. El cierre duró cerca de una hora y luego los vehículos empezaron a circular normalmente a través del punto de control de seguridad en la puerta principal de la base.
