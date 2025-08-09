Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad

Actividades: fiesta y talleres

Actividades: fiesta y talleres
9 de Agosto de 2025 | 01:58
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

En Altos de San Lorenzo “florecen” los basurales: otro en 79, 15 y 16

LE PUEDE INTERESAR

Se acumulan residuos de todo tipo en una esquina de Altos de San Lorenzo

centro de Tercera edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril”, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122bis) de Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto 2025, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo consistente en: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan).

Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas por persona: $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Hay que llevar vajilla completa.

Talleres en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan diversidad actividades para los más chicos. Taller de Plástica para mayores de 5 años: miércoles 18 a 19.30, valor de la actividad $14.000. Cocineritos para 7 a 12 años: viernes 18 a 19.30, cuesta $16.000 más $2.000 para ingredientes. Taller de Teatro para 6 a 12 años: jueves a las 19, $16.000 mensuales. Al valor de las actividades se le suma la cuota social: $ 1.000. Contacto: 441 6999.

Baile en Capital Chica

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Se realizará un evento con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

Semillas en Villa Elisa

El domingo 24 en la Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 N°1086 entre 43 y 44), será sede del 20° Encuentro de Intercambio de Semillas La Plata, un evento libre y gratuito en torno a las semillas, la huerta y la vida sustentable. A partir de las 14, se realizará una feria agroecológica y talleres y charlas para todas las edades. A cargo estará “Intercambio de Semillas La Plata.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

“Hizo una cadena sólo para hacer campaña”
Últimas noticias de La Ciudad

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Policiales
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Dos policías detenidos por un “puente chino”
Deportes
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha
Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River
Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo
Espectáculos
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Recomendados para ver “on demand”
Información General
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla