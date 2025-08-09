Actividades: fiesta y talleres

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

centro de Tercera edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril”, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122bis) de Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto 2025, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo consistente en: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan).

Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas por persona: $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Hay que llevar vajilla completa.

Talleres en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan diversidad actividades para los más chicos. Taller de Plástica para mayores de 5 años: miércoles 18 a 19.30, valor de la actividad $14.000. Cocineritos para 7 a 12 años: viernes 18 a 19.30, cuesta $16.000 más $2.000 para ingredientes. Taller de Teatro para 6 a 12 años: jueves a las 19, $16.000 mensuales. Al valor de las actividades se le suma la cuota social: $ 1.000. Contacto: 441 6999.

Baile en Capital Chica

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Se realizará un evento con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

Semillas en Villa Elisa

El domingo 24 en la Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 N°1086 entre 43 y 44), será sede del 20° Encuentro de Intercambio de Semillas La Plata, un evento libre y gratuito en torno a las semillas, la huerta y la vida sustentable. A partir de las 14, se realizará una feria agroecológica y talleres y charlas para todas las edades. A cargo estará “Intercambio de Semillas La Plata.