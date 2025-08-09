Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Rotary: Feria de Moda Circular Solidaria en Meridiano V

Rotary: Feria de Moda Circular Solidaria en Meridiano V
9 de Agosto de 2025 | 01:59
El Rotary Club La Plata Meridiano V invita a la comunidad a participar en su “Feria de Moda Circular Solidaria”, un evento solidario que ofrecerá artículos a precios accesibles. La feria tendrá lugar este fin de semana: arranca hoy, de 11 a 17.30 y sigue mañana en el mismo horario. Entre los productos disponibles se podrán encontrar abrigos, calzados, carteras, sacos de hombre, telas, bijouterie y libros, además de muchas otras cosas. La cita es en la Calle 67 esquina 17. Esta es una gran oportunidad para conseguir artículos de calidad, a la vez que se colabora con una causa solidaria, se indicó desde la entidad.

 

