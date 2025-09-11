López Murphy: la estrategia del Gobierno en la elección bonaerense fue una “gigantesca estupidez”

El diputado nacional Ricardo López Murphy, afirmó que el Gobierno debe “realizar una autocrítica” tras la derrota en los comicios del domingo último, “porque nacionalizaron la elección y cometieron una gigantesca estupidez”, a a vez que pidió que abandone “la tontería” de que “no va a haber inversión pública”, porque “eso no existe, no es razonable”.

“Fue un grupo muy amateur el que planeó esa operación. Estuvo mal hecha. Agréguenle los escándalos de corrupción y las tasas extravagantes de interés que han producido un shock de parálisis económica, y tiene un cóctel completo”, afirmó el legislador de Republicanos Unidos.

López Murphy aseveró que “no es verdad que el peronismo hizo una buena elección”. Y sostuvo que “la gestión de (Axel) Kicillof fue desastrosa” y como ejemplo mencionó que “ha sido una catástrofe en materia de educación”.

“Los retrocesos en las pruebas aprender de la provincia de Buenos Aires son espantosos. La infraestructura es un horror. La burocracia más gigantesca. Los impuestos han subido de una manera extravagante”, señaló al describir el gobierno de Kicillof.

“No entienden el territorio”

Para el diputado y ex ministro de Economía de la Alianza, lo que hizo La Libertad Avanza en la elección bonaerense es equivalente a “no entender el territorio, no conocer lo que tenían que enfrentar en la provincia de Buenos Aires”.

El legislador, que competirá para ser reelegido en su cargo en los comicios del 26 de octubre, dijo que lleva “una propuesta muy potente”, que ejemplificó mencionando que al Hospital Garrahan “lo transferimos a la Ciudad de Buenos Aires con el dinero que tiene el presupuesto, lo administra (el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán) Quiroz y va a ser la maravilla de América Latina”.

“El Gobierno nacional no está en aptitud de administrar escuelas, ni hospitales, ni universidades. Las universidades también las tenemos que trasladar, cómo es en Estados Unidos”, expresó.

Explicó que “hay rutas que por su naturaleza son concesionadas, otras son provinciales, otras son transferibles a los gobiernos locales, otras tendrán que ser mantenidas por el gobierno federal”, y le dijo al Gobierno que “haga el plan de inversión pública mirando eso y no con la tontería de que no va a haber inversión pública. Eso no existe, no es posible, no es razonable”.

