La Justicia Federal de La Plata prorrogó el freno a la privatización del Banco Nación

La Justicia Federal de La Plata prorrogó el freno a la privatización del Banco Nación
11 de Septiembre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

La Justicia federal de La Plata resolvió extender por seis meses más la medida cautelar que mantiene suspendido el decreto del Gobierno nacional que buscaba transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, paso previo a una eventual privatización.

La decisión fue adoptada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien entendió que no se modificaron las condiciones que motivaron la suspensión inicial dictada en marzo pasado. En su fallo, señaló que el Poder Ejecutivo carece de facultades para alterar la naturaleza jurídica de la entidad por decreto, ya que no existe una delegación legislativa que lo habilite.

El decreto cuestionado, el 116/2025, fue impulsado por la gestión de Javier Milei como parte de su plan de reforma y reducción del Estado. El objetivo era reconvertir al Banco Nación en una sociedad anónima para abrir la puerta a una capitalización con participación privada.

Sin embargo, el tribunal consideró que el cambio debe ser debatido en el Congreso y no puede resolverse por vía administrativa.

La medida cautelar fue solicitada por empleados del banco con el acompañamiento del gremio La Bancaria, que advirtieron que la conversión afectaría la misión pública de la entidad y pondría en riesgo derechos laborales.

El juez les dio la razón en este punto y sostuvo que, mientras se resuelva el fondo de la cuestión, la estructura actual del Banco Nación debe permanecer intacta.

