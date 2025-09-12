Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fassi se arrepintió pero Toviggino salió al cruce

Fassi se arrepintió pero Toviggino salió al cruce

Fassi se arrepintió pero Toviggino salió al cruce

las disculpas de andrés fassi / x

12 de Septiembre de 2025 | 02:28
El conflicto entre dirigentes del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y cruces verbales. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, salió con dureza al cruce de las declaraciones del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, a quien no dudó en calificar de “cara de piedra”, “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”.

El origen del entredicho es desde hace varios meses, cuando Fassi, en medio de un clima político-institucional complejo, había cuestionado la conducción de la AFA y, en particular, la figura de su titular. Sin embargo, en un giro que sorprendió a propios y extraños, aunque algunos se lo adjudican al crítico momento que está atravesando la “T” cuanto a su cercanía con la zona de descenso.

En ese sentido, el dirigente cordobés buscó dar marcha atrás. En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, donde pidió públicamente disculpas a Tapia, intentando bajar el tono del conflicto.

“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expresó públicamente una disculpa al presidente de la AFA”, sostuvo Fassi, en un intento de reconciliación.

Lejos de generar la calma buscada, el pedido fue recibido con desconfianza y durísima respuesta. A través de la red social X, Toviggino lanzó una batería de acusaciones que no solo dejaron al desnudo la fractura política dentro de la dirigencia, sino que también volvieron a poner sobre la mesa viejos reclamos contra el máximo dirigente de Talleres.

En su mensaje, el tesorero de la AFA acusó directamente a Fassi de haber sido uno de los impulsores de lo que definió como un “golpe institucional” contra las elecciones de la casa madre del fútbol argentino. Según su denuncia, el titular del club cordobés habría promovido, junto a sectores políticos y judiciales, acciones destinadas a desestabilizar a Tapia en su rol como presidente.

Pero las críticas no se detuvieron allí. Toviggino también le reprochó a Fassi presuntas denuncias realizadas contra Tapia y su entorno familiar, cuestionando la falta de autocrítica en su pedido de disculpas. Con un tono cargado de ironía, expresó: “Seguramente el presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”.

El intercambio se da en un contexto de fuerte interna dentro de la estructura del fútbol argentino, en la que Tapia busca reafirmar su liderazgo frente a cuestionamientos externos y maniobras políticas que, según su entorno, intentan socavar la estabilidad de la AFA.

Por su parte, la figura de Toviggino vuelve a ocupar un rol central en la defensa de Tapia. En los últimos años, el dirigente santiagueño se convirtió en una de las voces más combativas dentro de la estructura de la Asociación, respondiendo con dureza a cada señalamiento y marcando de cerca a quienes intentan desafiar la conducción del “Chiqui”.

El cruce con Fassi no es un episodio aislado. En varias oportunidades, el presidente de Talleres se mostró como una de las voces más críticas hacia la organización del fútbol argentino, reclamando mayor transparencia y cuestionando decisiones vinculadas a arbitrajes, calendarios y distribución de recursos. Su estilo frontal y su vínculo con sectores externos a la AFA lo han ubicado como un actor incómodo para la conducción actual.

Con este nuevo episodio, la relación entre el club cordobés y la AFA queda aún más tensionada, justo en un momento clave de la temporada y en medio de la transición que vive el fútbol argentino rumbo a un calendario apretado por las competencias locales e internacionales.

 

las disculpas de andrés fassi / x

toviggino cruzó al cordobés / x

