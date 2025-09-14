Tras festejar, terminó de la peor forma por un escruche

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
City Bell volvió a quedar en el centro de la escena por un escruche nocturno. En esta oportunidad, según pudo saber este diario, una vecina de 60 años salió de su casa en calle 132, entre 476 y 477, cerca de las 20:00 horas para asistir a un cumpleaños. Al regresar, alrededor de las 02:00 del día siguiente, se encontró con una escena que hablaba por sí sola: la puerta de la cocina, de hierro y doble hoja, había sido violentada desde afuera con una barreta, y los candados internos estaban destrozados.
Dentro de la vivienda no había rastros de desorden ni daños adicionales. Los intrusos parecieron limitarse a lo primero que tuvieron a la vista: un microondas y una pava eléctrica, ambos desaparecidos sin dejar rastro. La dueña de casa supo de inmediato que alguien había aprovechado su ausencia, aunque el hecho dejó más interrogantes que certezas. Ni sus vecinos advirtieron movimientos sospechosos, ni hay cámaras que permitan reconstruir el ingreso de los ladrones.
Si bien de manera inmediata se hizo presente un móvil policial el operativo cerrojo que realizaron no arrojó resultados positivos. La investigación quedó caratulada como robo agravado, aunque las pistas son escasas: no hay registros fílmicos, testigos ni señas que permitan precisar la cantidad de delincuentes ni su accionar en detalle.
