A pesar de la derrota sigue en zona de clasificación

Gimnasia jugó un flojo partido, sigue en deuda con su gente (ganó dos y perdió tres en el Bosque) que lo despidió con silbidos pero sigue en zona de clasificación a los playoff del Clausura gracias a la derrota de Atlético Tucumán y al empate de San Martín de San Juan.

De todas maneras, el Lobo dejó pasar una buena chance de acomodarse bien dentro del grupo de los clasificados, ya que con la derrota quedó en séptimo lugar con 10 puntos merced a tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Eso sí, un traspié puede hacer que lo pase el malón de seguidores, ya que con un punto menos están los tucumanos, Sarmiento (que debe concluir su partido ante Rosario Central), los sanjuaninos e Instituto.

Gimnasia sabe que tiene compromisos pesados por delante, ya que el viernes visitará a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, donde el Malevo no pierde desde hace casi 16 meses. La última caída de Riestra como local fue el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central se impuso por 2 a 0 por la tercera fecha del campeonato.

Primero con el Ogro Fabbiani y ahora con Gustavo Benítez, Riestra acumula 13 triunfos y 11 empates en su estadio. De todos modos, a pesar de ser la mejor marca actual, está lejos del récord histórico de Banfield, que entre 1951 y 1953 se mantuvo imbatible durante 49 partidos con 35 triunfos y 14 empates.

En cuanto a la Tabla Anual, una victoria le habría dado aire de cuatro partidos con ocho por jugar, aunque gracias al empate de San Martín y la derrota de Aldosivi Gimnasia sigue 8 puntos por encima de ellos, independientemente de que uno perderá la categoría por promedios.

En cambio, parece utópica cualquier esperanza de volver a las competencias internacionales, ya que suma 26 puntos en la temporada y -aún con los corrimientos de final del campeonato- se encuentra a 9 unidades de la zona de ingreso a la Copa Sudamericana.