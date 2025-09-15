A pesar de la derrota sigue en zona de clasificación

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Gimnasia jugó un flojo partido, sigue en deuda con su gente (ganó dos y perdió tres en el Bosque) que lo despidió con silbidos pero sigue en zona de clasificación a los playoff del Clausura gracias a la derrota de Atlético Tucumán y al empate de San Martín de San Juan.
De todas maneras, el Lobo dejó pasar una buena chance de acomodarse bien dentro del grupo de los clasificados, ya que con la derrota quedó en séptimo lugar con 10 puntos merced a tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Eso sí, un traspié puede hacer que lo pase el malón de seguidores, ya que con un punto menos están los tucumanos, Sarmiento (que debe concluir su partido ante Rosario Central), los sanjuaninos e Instituto.
Gimnasia sabe que tiene compromisos pesados por delante, ya que el viernes visitará a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, donde el Malevo no pierde desde hace casi 16 meses. La última caída de Riestra como local fue el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central se impuso por 2 a 0 por la tercera fecha del campeonato.
Primero con el Ogro Fabbiani y ahora con Gustavo Benítez, Riestra acumula 13 triunfos y 11 empates en su estadio. De todos modos, a pesar de ser la mejor marca actual, está lejos del récord histórico de Banfield, que entre 1951 y 1953 se mantuvo imbatible durante 49 partidos con 35 triunfos y 14 empates.
En cuanto a la Tabla Anual, una victoria le habría dado aire de cuatro partidos con ocho por jugar, aunque gracias al empate de San Martín y la derrota de Aldosivi Gimnasia sigue 8 puntos por encima de ellos, independientemente de que uno perderá la categoría por promedios.
En cambio, parece utópica cualquier esperanza de volver a las competencias internacionales, ya que suma 26 puntos en la temporada y -aún con los corrimientos de final del campeonato- se encuentra a 9 unidades de la zona de ingreso a la Copa Sudamericana.
LEA TAMBIÉN
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí