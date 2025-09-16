Gesto de la Fórmula Uno a Colapinto para el Gran Premio de Azerbaiyán

Luego de un fin de semana sin actividad, la Fórmula Uno volverá al ruedo con una carrera que guarda grato recuerdo para Franco Colapinto. El próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, el circuito donde un año atrás con el manejo de un Williams, el piloto argentino concretó sus primeros puntos en la máxima categoría en el trazado callejero de Bakú, ya que terminó en el octavo lugar en el marco de su segunda actuación.

Ahora, en un contexto netamente diferente en Alpine, la F1 utiliza la imagen de Colapinto para promocionar la carrera. En el arranque de la semana que culminará con el Gran Premio. Subió la placa correspondiente a sus redes sociales para promover la carrera. Además de mostrar el característico castillo por donde pasa el circuito y se ubica una de las curvas más reconocidas del presente calendario, utilizó la figura de tres pilotos: Franco Colapinto (Alpine), como quedó dicho, el británico George Russell (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).

A la hora de promocionar la carrera con el flyer en las redes oficiales, la F1 suele escoger a corredores locales para impulsar la carrera. En caso de que no lo haya, como es el caso de Azerbaiyán, optan por poner a pilotos que guardan alguna relación.

En este caso, Colapinto obtuvo los primeros puntos en 2024, algo que lo hizo recién en su segunda participación en la categoría. Cabe resaltar en ese momento se convirtió en el primer argentino en 42 años en sumar unidades en la Fórmula Uno. Esta no es la primera vez que el argentino forma parte de dicha placa digital en la presente temporada. En el pasado Gran Premio de España, en Cataluña también estuvo en primera plana en las redes sociales de la F1.

Todo esto sucede en medio del futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría que parece cada vez más definido, ya que el piloto argentino se encuentra en una posición privilegiada para continuar como titular en el equipo francés durante la próxima temporada.

Según se pudo saber, la permanencia del joven de 22 años en la escudería Alpine depende únicamente de que mantenga su actual nivel de rendimiento en las próximas competencias. Cabe destacar que Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo con sede Enstone, aseguró que la decisión se tomaría en el mes de octubre o noviembre.