Camba le baja la persiana al torneo en Rosario

Llega el cierre de la etapa regular del campeonato de Primera C y este último compromiso encuentra a ambos equipos con realidades diferentes a la que imaginaron hace algunos meses atrás. En Rosario, en el estadio Gabino Sosa, en un atípico martes y a partir de las 15, se enfrentarán Central Córdoba y Defensores de Cambaceres con ya casi nada en juego. El árbitro será David Cornejo.

Tras la última práctica, no hubo una confirmación del equipo, pero se preservará a Facundo Odello y Franco Romero, que están al límite con las amarillas.

Los dos Benja (González y Duarte, que viene de firmar primer contrato), serán titulares, al igual que Matías Sosa. Después de mucho tiempo, Diego González será titular. El probable once sería con Facundo Collazo; Mariano Alderetes, Luciano Vargas, Adrián Alfonzo y Diego González; Benjamín Duarte, Benjamín González, Esteban Coronel, Rodrigo Galván; Matías Sosa y Nicolás De Benedetti.