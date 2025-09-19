Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"

La pareja le puso fin a una relación de años

Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"
19 de Septiembre de 2025 | 13:01

Escuchar esta nota

Karina Jelinek y Flor Parise terminaron su noviazgo tras seis años juntas y en medio de la planificación de su casamiento, que se iba a realizar a fin de año en una playa de Tulum, en México.

En junio de este año tuvieron una pelea. La modelo tildó de "tóxica" a su pareja en redes sociales, pero después se arrepintió y se reconciliaron.

Sin embargo, ahora la pelea habría sido más profunda porque Jelinek afirmó en redes que se encuentra soltera. "Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera", escribió la modelo.

Karina Jelinek y Flor Parise comenzaron su relación hace seis años, pero siempre fueron una pareja con muchas discusiones y separaciones. Tenían el sueño de casarse a fin de año en México, pero finalmente decidieron tomar caminos separados.

Karina ya estuvo casada con Leo Fariña, en una relación tan mediática como escandalosa porque él después estuvo preso por lavado de dinero en la causa conocida como "La ruta del dinero K".

Por su parte, Flor Parise estuvo casada con Gabriel Liñares, conocido como "Lechuga", un empresario con quien tuvo a su hijo Benicio.

