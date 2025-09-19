Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento

Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento
19 de Septiembre de 2025 | 13:23

Se reveló en las últimas horas las causas de la muerte del hombre que fue encontrado inconsciente después de subir a una montaña rusa de Epic Universe, el parque más nuevo de Universal Orlando Resort. Los médicos forenses confirmaron que la víctima sufrió lesiones de impacto contundente que le costaron perder la vida.

Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, determinó tras una autopsia que la muerte fue un accidente. La declaración de Stephany no mencionó detalles sobre las lesiones, incluyendo en qué parte del cuerpo se encontraron.

El hombre fue identificado como Kevin Rodríguez Zavala y tenía 32 años. Rodríguez Zavala fue hallado inconsciente después de subir a la montaña rusa en Epic Universe el miércoles, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Muerte en Univsersal: qué reveló la autopsia

Dennis Speigel, director ejecutivo de International Theme Park Services, calificó la conclusión de la autopsia como “bastante impactante” y afirmó que planteaba más preguntas que respuestas.

“¿Fue la cabeza o el pecho? ¿Estaba golpeándose? ¿Estaba bien sentado en su asiento?”, dijo Speigel. “¿Fue un accidente causado por la máquina o por algo que él hizo?”, indicó.

La montaña rusa involucrada fue Stardust Racers, informaron funcionarios de Universal en un comunicado. Se describe en el sitio web del resort como “una montaña rusa de doble lanzamiento impresionante que alcanza velocidades increíbles de hasta 100 km/h”.

“Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante”, dijo un portavoz de Universal Orlando Resorts en un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y con la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

Tras la publicación de la autopsia, Universal dijo que no podía comentar más allá de su declaración anterior debido a la investigación en curso.

Qué se sabe de Epic Universe

Universal abrió el parque en mayo. Cuenta con cinco áreas temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Es el primer gran parque temático tradicional que se inaugura en Florida desde 1999, cuando abrió Universal Islands of Adventure, aunque Universal abrió un parque acuático temático en Orlando, Volcano Bay, en 2017.

La incorporación de Epic Universe elevó el número total de parques en el resort de Florida a cuatro, incluyendo Universal Studios.

Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de inspecciones estatales de seguridad, a diferencia de recintos más pequeños y ferias. En su lugar, los parques más grandes como Walt Disney World y Universal realizan sus propias inspecciones y tienen sus propios protocolos, pero deben reportar al estado cualquier lesión o muerte.

En el segundo trimestre de este año, hubo una docena de reportes de Disney World, Universal y SeaWorld Orlando. Estos incluyeron desde una mujer de 78 años que quedó inconsciente en un carrusel infantil en SeaWorld hasta una mujer de 87 años con una condición preexistente que perdió el conocimiento tras subir al juego Dinosaur en Disney’s Animal Kingdom.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, se han realizado tres reportes. En mayo, un hombre de 63 años con una condición preexistente experimentó mareos y “un estado alterado de conciencia” y una mujer de 47 años con una condición preexistente tuvo “una alteración visual” y entumecimiento después de subir a la montaña rusa Stardust Racers, en días distintos. Un hombre de 32 años sufrió dolores en el pecho tras subirse a la Hiccup’s Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

