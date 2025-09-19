Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Policiales

Choque, fuga y dos muertes en La Plata: a bordo de un BMW, detuvieron a "Chiquito", el conductor de la Ranger

Choque, fuga y dos muertes en La Plata: a bordo de un BMW, detuvieron a "Chiquito", el conductor de la Ranger
19 de Septiembre de 2025 | 16:16

Escuchar esta nota

Un días después de que se cumplieran cuatro meses del trágico choque en Melchor Romero que costó la vida a los músicos Franco Giampieri (33) y Jeremías Martínez (31) detuvieron al principal acusado, el conductor de la Ford Ranger. Fuentes oficiales informaron que se trata de Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, conocido o apodado "Chiquito".

Fuentes judiciales indicaron a este diario que Duarte (de 26 años) fue capturado en La Plata en las últimas horas y está señalado de conducir la Ranger involucrada en el fatal choque.

Duarte fue detenido en la zona de 18 y 33. El operativo estuvo a cargo de el jefe del gabinete de Homicidios de la DDI junto a una comitiva. Está alojado en DDI La Plata y mañana le tomará la declaración indagatoria el fiscal que lleva la causa, Fernando Padovan (UFI Nº 12).

LEA TAMBIÉN

Choque, muerte y fuga a pie en La Plata: se conoció el video del accidente en el que fallecieron los dos músicos

Al implicado se lo acusa de "doble homicidio agravado por abandono de persona".

El accidente ocurrió el 18 de mayo en la intersección de 161 y 520, cuando la pickup embistió al grupo, provocando la muerte inmediata de Giampieri y Martínez y dejando a Acosta con graves heridas.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. “Los culpables están prófugos”: habló el único sobreviviente del choque donde murieron dos músicos en La Plata

Su único sobreviviente, Esteban Acosta, continúa la lucha por justicia junto a las familias de sus amigos.

Para exigir Justicia, este viernes Esteban y los familiares de las víctimas se movilizaron hacia la UFI Nº12, donde sigue la causa, reclamando justicia y celeridad en el esclarecimiento del hecho que conmocionó a toda la comunidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación

Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro, anular la roja y CONMEBOL tomó decisión

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica

Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre

Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí

Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio
Se complicó viajar en el Tren Roca esta mañana por una falla eléctrica
El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Todo el esfuerzo que hicimos por los chicos se nos va por la borda"
Cuenta DNI activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Espectáculos
Tras salir del quirófano, “permanece en terapia intensiva”: que dice el nuevo parte médico de Thiago Medina
Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"
Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación
Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO
EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral
LOS AUDIOS DEL VAR.- Explicaron por qué no revisaron la expulsión a Plata en Flamengo - Estudiantes
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Información General
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo
"ChatIA": la Justicia bonaerense reglamentó el uso de Inteligencia Artificial Generativa
La ANMAT volvió a recordar la prohibición de una de las cremas Colgate Total
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla