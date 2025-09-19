Choque, fuga y dos muertes en La Plata: a bordo de un BMW, detuvieron a "Chiquito", el conductor de la Ranger

Un días después de que se cumplieran cuatro meses del trágico choque en Melchor Romero que costó la vida a los músicos Franco Giampieri (33) y Jeremías Martínez (31) detuvieron al principal acusado, el conductor de la Ford Ranger. Fuentes oficiales informaron que se trata de Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, conocido o apodado "Chiquito".

Fuentes judiciales indicaron a este diario que Duarte (de 26 años) fue capturado en La Plata en las últimas horas y está señalado de conducir la Ranger involucrada en el fatal choque.

Duarte fue detenido en la zona de 18 y 33. El operativo estuvo a cargo de el jefe del gabinete de Homicidios de la DDI junto a una comitiva. Está alojado en DDI La Plata y mañana le tomará la declaración indagatoria el fiscal que lleva la causa, Fernando Padovan (UFI Nº 12).

Al implicado se lo acusa de "doble homicidio agravado por abandono de persona".

El accidente ocurrió el 18 de mayo en la intersección de 161 y 520, cuando la pickup embistió al grupo, provocando la muerte inmediata de Giampieri y Martínez y dejando a Acosta con graves heridas.

Su único sobreviviente, Esteban Acosta, continúa la lucha por justicia junto a las familias de sus amigos.

Para exigir Justicia, este viernes Esteban y los familiares de las víctimas se movilizaron hacia la UFI Nº12, donde sigue la causa, reclamando justicia y celeridad en el esclarecimiento del hecho que conmocionó a toda la comunidad.