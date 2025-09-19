Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación
Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación
Choque, fuga y dos muertes en La Plata: a bordo de un BMW, detuvieron a "Chiquito", el conductor de la Ranger
El dólar oficial cerró la semana a $1.515 y el Riesgo País se disparó a 1.496 puntos
En medio de la tensión económica, habló Milei: "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país"
Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO
Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio
VIDEO. ¡Peligro! Los trozos de mampostería que pueden caer en las veredas provocando heridas a transeúntes
VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata
EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral
Tras salir del quirófano, “permanece en terapia intensiva”: que dice el nuevo parte médico de Thiago Medina
La ANMAT volvió a recordar la prohibición de una de las cremas Colgate Total
"ChatIA": la Justicia bonaerense reglamentó el uso de Inteligencia Artificial Generativa
La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo
El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Todo el esfuerzo que hicimos por los chicos se nos va por la borda"
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española
Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento
Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"
Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Cuenta DNI activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Se complicó viajar en el Tren Roca esta mañana por una falla eléctrica
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno"
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un días después de que se cumplieran cuatro meses del trágico choque en Melchor Romero que costó la vida a los músicos Franco Giampieri (33) y Jeremías Martínez (31) detuvieron al principal acusado, el conductor de la Ford Ranger. Fuentes oficiales informaron que se trata de Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, conocido o apodado "Chiquito".
Fuentes judiciales indicaron a este diario que Duarte (de 26 años) fue capturado en La Plata en las últimas horas y está señalado de conducir la Ranger involucrada en el fatal choque.
Duarte fue detenido en la zona de 18 y 33. El operativo estuvo a cargo de el jefe del gabinete de Homicidios de la DDI junto a una comitiva. Está alojado en DDI La Plata y mañana le tomará la declaración indagatoria el fiscal que lleva la causa, Fernando Padovan (UFI Nº 12).
LEA TAMBIÉN
Choque, muerte y fuga a pie en La Plata: se conoció el video del accidente en el que fallecieron los dos músicos
Al implicado se lo acusa de "doble homicidio agravado por abandono de persona".
El accidente ocurrió el 18 de mayo en la intersección de 161 y 520, cuando la pickup embistió al grupo, provocando la muerte inmediata de Giampieri y Martínez y dejando a Acosta con graves heridas.
LEA TAMBIÉN
VIDEO. “Los culpables están prófugos”: habló el único sobreviviente del choque donde murieron dos músicos en La Plata
Su único sobreviviente, Esteban Acosta, continúa la lucha por justicia junto a las familias de sus amigos.
Para exigir Justicia, este viernes Esteban y los familiares de las víctimas se movilizaron hacia la UFI Nº12, donde sigue la causa, reclamando justicia y celeridad en el esclarecimiento del hecho que conmocionó a toda la comunidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí