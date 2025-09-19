Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

El Mundo

La viuda de Charlie Kirk toma el mando de Turning Point USA

La viuda de Charlie Kirk toma el mando de Turning Point USA
19 de Septiembre de 2025 | 17:38

Escuchar esta nota

La viuda del activista de derecha asesinado Charlie Kirk ocupará su lugar al frente del grupo político juvenil Turning Point USA, anunciaron sus directivos.

Dos días después de que su esposo fuera asesinado a tiros en un campus universitario, presuntamente por un hombre armado de 22 años, Erika Kirk dijo a sus seguidores: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá".

Ahora, la junta directiva de la organización afirma que Erika Kirk ocupará el lugar de su esposo como líder.

"La junta directiva de Turning Point ha elegido por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la junta", publicó el jueves en X.

"En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de fallecer".

Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

LE PUEDE INTERESAR

Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española

LE PUEDE INTERESAR

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

Su muerte provocó un profundo duelo entre los conservadores por un hombre al que aclamaban como defensor de la libertad de expresión y los valores cristianos.

Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta, y el vicepresidente JD Vance voló a Utah para acompañar a la familia Kirk en el traslado de sus restos, en una inusual muestra de dolor oficial.

El tiroteo también puso de manifiesto las divisiones en la sociedad estadounidense. Se ha informado sobre personas que fueron despedidas tras publicar en redes sociales mensajes celebrando la muerte de Kirk o burlándose de él.

El miércoles, el presentador Jimmy Kimmel se convirtió en la última víctima cuando la televisora ABC anunció la suspensión indefinida del programa "En Vivo con Jimmy Kimmel". La decisión llegó luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato de Kirk.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Quién es Erika Frantzve, la viuda del influencer trumpista que murió baleado
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación

Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro, anular la roja y CONMEBOL tomó decisión

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"
Últimas noticias de El Mundo

Quién es Erika Frantzve, la viuda del influencer trumpista que murió baleado

Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento
Información General
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo
"ChatIA": la Justicia bonaerense reglamentó el uso de Inteligencia Artificial Generativa
La ANMAT volvió a recordar la prohibición de una de las cremas Colgate Total
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 en su visita a Riestra: el Lobo va por la recuperación
Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO
EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral
LOS AUDIOS DEL VAR.- Explicaron por qué no revisaron la expulsión a Plata en Flamengo - Estudiantes
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Policiales
Choque, fuga y dos muertes en La Plata: a bordo de un BMW, detuvieron a "Chiquito", el conductor de la Ranger
VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla