Suso y Díaz, un duelo aparte y con roja incluida

Uno de los duelos de la tarde en el Juan Carmelo Zerillo fue el de Gastón Suso con Leandro Díaz, con pasado en Estudiantes.
Los dos se cruzaron en varias ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, cuando el delantero intentó por arriba llevar peligro hacia el arco defendido por Nelson Insfrán. Y en ese mano a mano con el marcador central, hubo algunas jugadas en las que el futbolista mens sana se anticipó al Loco Díaz y éste se quedó mirándolo siempre de reojo, como esperando alguna reacción.
La gota que rebalsó el vaso se produjo a los 27 minutos, cuando Suso entregó una pelota hacia atrás para su arquero, y en el forcejeo posterior con Díaz, éste le aplicó un golpe en el rostro que fue observado por el árbitro, Pablo Dóvalo, que no tuvo contemplaciones e inmediatamente le mostró la tarjeta roja.
Leandro Díaz tardó algunos minutos en abandonar el campo de juego, después de la expulsión. Porque además de hablar con Dóvalo, como esperando explicaciones, lo hizo también con su compañero, Gastón Mansilla, quien a la pasada le dijo algunas palabras. Cuando el delantero se dirigía hacia los vestuarios, devolvió un proyectil que le habían tirado, gesticuló e hizo gestos (se golpeó el pecho) para los hinchas (lo despidió con insultos) que se encontraban apostados en la cabecera que da a espaldas a la avenida 60.
¡EL LOCO DÍAZ SE FUE EXPULSADO EN EL BOSQUE! El delantero de Atlético Tucumán, ex Estudiantes, golpeó a Suso y se fue expulsado en el partido ante Gimnasia y se fue con un cruce con los hinchas.
