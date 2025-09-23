Victoria de Everton 3-0 sobre Provincial de Lobos por el Promocional Amateur

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Con doblete de Agustín Zuccarelli y el restante tanto de Nicolás Furlán para decorar el resultado, Evertón goleó 3 a 0 a Provincial de Lobos por la anteúltima fecha del Promocional Amateur en el Oscar “Pachi” Funes. El equipo de Gustavo Bianco formó con Magnasco; Visconti, Castro, Crivaro, Bruzzoni; M. García, Villegas, T. García, Zuccarelli; Noroña y Quinteros. En la última fecha, el Decano visitará a Juventud de Bernal con el objetivo de no ser último en la zona.
