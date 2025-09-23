Gallardo analiza cambios para la vuelta en Brasil

River, con derrotas tanto en el torneo local como en el frente internacional, está obligado a dejar otra imagen en la revancha ante Plameiras por la Copa Libertadores. Con desventaja a partir de la derrota en el Monumental, el Millonario tiene que salir a buscar el partido en Brasil y Marcelo Gallardo evalúa variantes para el choque del miércoles en el Allianz Parque.

Una de las variantes que Gallardo tiene en mente es la presencia de Lautaro Rivero en la zaga junto a Lucas Martínez Quarta, por lo que Paulo Díaz quedaría afuera del equipo, aunque la molestia muscular que el juvenil sufrió ante Atlético Tucumán pone un freno a la modificación.

En Brasil, los laterales serán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por lo que el esquema de cinco jugadores en la última línea no sería una opción para la revancha.

Enzo Pérez también es uno de los candidatos a salir, ya que el trabajo que realizó del mediocampo en el segundo tiempo del juego de ida le cerró más al entrenador. Así, apostaría por jugar con Kevin Castaño y Juan Portillo en la zona central. Delante de ellos, también saldría Ignacio Fernández e ingresarían Juan Fernando Quintero y Giuliano Galoppo.

En ataque, el único confirmado es Maximiliano Salas, aunque el nivel de Borja ante los tucumanos fue tan bajo que no alcanzó para meterle presión a la titularidad de Facundo Colidio.

El equipo que Marcelo Gallardo piensa para la vuelta con Palmeiras sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maxi Salas.

El Gigante será sede del partido con Racing por la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó que el partido de cuartos de final entre River y Racing se disputará el jueves 2 de octubre desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

A pesar de que Mendoza y Córdoba corrían con ventaja para albergar este encuentro, el plato fuerte de esta instancia del certamen se disputará en Rosario y será la primera vez para ambos en dicho estadio en esta competición.

River jugará ante Racing el jueves 2 de octubre a las 21.30 y, en menos de cinco días, visitará nuevamente ese estadio ya que jugará ante Rosario Central por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Ambos equipos arrastran el desgaste de la doble competencia, ya que el millonario visitará a Palmeiras y Racing jugará con Vélez por Copa Libertadores y -además- tendrá el clásico ante Independiente el próximo domingo. Por ello, Racing pretendía jugar ante River el miércoles 8, en medio de la fecha FIFA, parate en el que River tendrá varios jugadores afectados a sus respectivas selecciones nacionales.

En cuanto a la disponibilidad de entradas para ambos equipos habría 20 mil lugares para cada uno.

Nacho Fernández y Enzo Pérez podrían ir al banco de relevos el miércoles frente a Palmeiras en Brasil