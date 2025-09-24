La tragedia del fentanilo: Diputados puso en marcha la comisión investigadora
La tragedia del fentanilo: Diputados puso en marcha la comisión investigadora
El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, volvió a desatar polémica tras difundir un video oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que se compara la persecución de inmigrantes con la popular franquicia Pokémon.
En el material audiovisual, compartido por el Gobierno estadounidense, se muestra cómo agentes de ICE realizan detenciones mientras en la pantalla aparecen gráficos inspirados en el juego japonés, acompañados de la frase “¡Hay que atraparlos a todos!”, lema histórico de la saga. En lugar de las tradicionales cartas de criaturas, se exhiben fichas con los supuestos delitos de los migrantes capturados.
On peut dire tout ce que l'on veut sur Trump. Tout. Mais on ne pourra jamais dire que le type en a mais rien à foutre de l'avis des autres.— Tarpin_Serrant 🎗️ (@ChakTarSan) September 24, 2025
Non parce la vidéo de la Maison Blanche avec le thème de Pokémon sur les migrants 😂 pic.twitter.com/wM5YVv7Lzb
La estrategia comunicacional busca presentar como un “juego” el operativo migratorio, que ya suma más de 109.000 detenciones desde que Trump recuperó el poder. Según datos oficiales, esa cifra representa un incremento del 120% respecto al período anterior.
El video generó duras críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que acusan al magnate de trivializar el drama de miles de personas que llegan a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. “Comparar la persecución de familias y trabajadores con un videojuego infantil es un intento de deshumanización”, cuestionaron desde asociaciones proinmigrantes.
En paralelo, la Casa Blanca defendió la campaña alegando que se trata de una “herramienta de comunicación” para mostrar a la ciudadanía que las fuerzas federales están actuando contra quienes ingresan ilegalmente y tienen antecedentes criminales.
La banalización de un tema tan sensible como la migración vuelve a poner a Trump en el centro de la escena internacional y muestra cómo la retórica electoral se mezcla con la propaganda estatal en medio de su intento por asegurar la reelección.
