Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para las fechas 11 y 12

Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para las fechas 11 y 12
25 de Septiembre de 2025 | 17:58

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA presentó las programaciones para las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2025. El fin de semana del 3 de octubre Gimnasia visitará a Sarmiento y Estudiantes recibe a Barracas Central mientras que para la décimo segunda fecha, el Lobo se mide en el Bosque con Talleres y el Pincha viaja a medirse con Belgrano. 

Fecha 11

Viernes 3 de octubre

19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)

21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre

14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)

19.00 Huracán – Banfield (Zona A)

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.00 Boca – Newell’s (Zona A)

21.15 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 6 de octubre

19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)

21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Fecha 12

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A)

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)

16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)

19.00 Banfield – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)

21.15 Vélez – Rosario Central (Zona A)

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal)

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 River – Sarmiento (Zona B)

21.15 Independiente – Lanús (Zona B)

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Últimas noticias de Deportes

Fotos y video.- Clima de Copa en La Plata: los hinchas aguardan el micro para el recibimiento histórico en Estudiantes - Flamengo

“Pase lo que pase”: La emotiva carta de un nene pincha a su papá, en la previa de Estudiantes - Flamengo

La Selección tiene confirmados sus rivales para los amistosos previos al Mundial 2026

Peligra el entrenamiento y la concentración de Gimnasia: hay conflicto por un reclamo de Utedyc
La Ciudad
"Brazilian Day", reprogramado: los motivos y cuándo será la nueva fecha en Plaza Moreno
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
Policiales
Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a La Plata
Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental
VIDEO. Triple femicidio de Florencio Varela: así es por dentro la casa del horror donde hallaron a Morena, Brenda y Lara
Incendio en El Peligro: temor por la propagación del fuego
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata
Espectáculos
Maxi López habló de su relación con Wanda Nara: “Estuvo en casa, nos ayudamos”
Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental
“Recién salgo de verlo”: el nuevo comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina
Rihanna fue mamá por tercera vez y presentó a su bebé
El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos
Política y Economía
Javier Milei se reunió con Benjamin Netanyahu y ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás
Vialidad: por inacción del Estado, Cristina Kirchner no pagará una demanda de $22.300 millones
"Un negocio muy grande para pocos”: distintos sectores del campo expresaron su malestar por los cupos de exportaciones
El dólar mayorista retrocede y el mercado apuesta a un aluvión de divisas por la liquidación de exportadores
Guillermo Francos y Mauricio Macri, cara a cara en medio de rumores de acercamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla