La Ciudad |EN LA UNLP

Jornada sobre oralidad y derecho colaborativo

25 de Septiembre de 2025 | 04:30
Edición impresa

La Facultad de Derecho de La UNLP invita a las Primeras Jornadas de Oralidad, que incluyen la presentación del Observatorio de Derecho Colaborativo. La actividad, coordinada por Cecilia Valeros y con la participación de profesores del área práctica y talleres, tendrá lugar mañana, de 10 a 16, en el Salón de los Espejos (48 entre 6 y 7, piso 2). El evento está dirigido a estudiantes ingresantes y de la facultad. La jornada, libre y gratuita, tendrá bloques dedicados a simulaciones de audiencias civiles y laborales y juegos de rol sobre estrategias colaborativas. Inscripciones: extension.jursec@gmail.com.

 

