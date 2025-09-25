Alerta por estafas y una charla vecinal en Tolosa

La preocupación por las estafas telefónicas y virtuales no cede en la Ciudad. Ante esta problemática, la Asamblea Vecinal Tolosa convoca a una charla informativa esta tarde. Esta iniciativa se suma a la reciente advertencia emitida por ANSES sobre nuevos engaños.

La Asamblea Vecinal de Tolosa informó que junto a la Secretaría de Seguridad Municipal realizará esta tarde, a las 16, en la sede de La Fraternidad (2 y 530) charla sobre prevención de estafas. En el encuentro, se abordarán temas cruciales como consejos de seguridad, cómo prevenir estafas, canales para realizar consultas y denuncias, y la activación del Botón Antipánico. Es una excelente oportunidad para aprender a protegerse de los engaños más comunes.

Ayer también se aclaró desde Anses que ese organismo no está llevando a cabo operativos, censos o relevamientos de datos en domicilios ni en la vía pública.

“Esta medida de precaución surge ante los recientes intentos de estafa en los que personas malintencionadas se hacen pasar por personal del organismo para obtener información sensible”, se indicó. Se añadió que Anses nunca solicita datos personales, bancarios ni claves por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle.

Todo trámite que involucre información sensible se realiza de forma presencial en las oficinas, a través del sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o la aplicación mi ANSES. En suma, “el personal de ANSES no visita domicilios para pedir información.