El Pincha único líder, con Atenas y Banco al acecho

La A1 del campeonato Clausura de la Asociación Platense de Basquet está al rojo vivo, con Estudiantes mirando desde arriba, pero con Atenas y Banco Provincia pisándole los talones.

En este sentido, el Pincha derrotó en UNO a Unión Vecinal por 84-59 y le birló el primer puesto a los Bancarios, quienes fueron aplastados por Universal en la Cueva, cayendo 100-68.

Por su parte, otro de los animadores del torneo, Atenas no pudo ante Reconquista, el vigente campeón del basquet platense. La R venció 92-80 en barrio Norte al Griego, y le impidió alcanzar la primera ubicación del Clausura.

A su vez, en otros resultados, Gonnet cayó en condición de local ante Platense 88-75. De esta forma, el Centro de Fomento continúa en el fondo de la tabla. Mientras que el Tricolor busca meterse en la lucha por el torneo.

Con estos resultados, la tabla de la máxima categoría del basquet local quedó de la siguiente manera: Estudiantes (14 puntos), Atenas (13), Banco Provincia (13), Universal (12), Unión Vecinal (12), Platense (12), Reconquista (10) y Gonnet (8).

Por otro lado, la novena fecha dará inicio el martes con todos los partidos en simultáneo desde las 21.30. Atenas y Platense será uno de los partidos para alquilar balcones. El encuentro se llevará a cabo en el gimnasio Dante Demo de avenida 13.

Además, en City Bell, Banco Provincia recibe a un mejorado Reconquista. Por su parte, en la zona de Parque Saavedra Unión Vecinal y Universal se vuelven a ver las caras. Mientras que Centro Fomento Gonnet en la cancha de Meridiano V buscará escaparle a la zona baja de la tabla, ante el único líder del certamen, Estudiantes.