Unión busca seguir en lo más alto ante Banfield

Hoy comienza la décima fecha del Torneo Clausura, donde se destaca la presentación del líder de la Zona A, Unión, visitando a Banfield a partir de las 19 horas. El árbitro del juego va a ser Luis Lobo Medina mientras que TNT Sports va a estar a cargo de la televisación.

El Tatengue viene de empatar ante Independiente Rivadavia, pero le alcanzó para quedar en soledad en la punta tras la caída de Barracas Central. Para esta tarde, Leonardo Madelón va a respaldar al mismo equipo con Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. Por su parte, Pedro Troglio pone el siguiente once: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Azumendi y Mauro Méndez.

BUSCAN LEVANTAR

Desde las 19, Platense busca enderezar el rumbo cuando reciba a San Martín de San Juan en el Estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del juego va a ser Daniel Zamora y va a ser televisado por ESPN Premium. Luego de la caída ante Tigre, crecen los cuestionamientos hacia el Kily González. Sin dudas, va a ser un duelo crucial para enderezar el rumbo y soñar con los playoffs. Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez, va a ser el once.

Y Leandro Romagnoli, va a apostar por el siguiente equipo: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch.

Por su parte, Central Córdoba quiere seguir prendido en la Zona A cuando reciba a Tigre, a partir de las 21:15 en el estadio Único Madre de Ciudades. El árbitro va a ser Fernando Espinoza y EsPN Premium lo va a televisar. De Felippe va a poner a: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón.

Y Diego Dabove pone a: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.