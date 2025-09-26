Unión busca seguir en lo más alto ante Banfield

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela
Kicillof regresa de EE UU y retoma la campaña mientras Bullrich lo crítica
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno
Corte de luz en 10 y 44: Edelap informó que hicieron maniobras
Verano y dengue: tomar los cuidados necesarios y “no volverse loco”
Actividades: prevención de cáncer de mama, taller de reparación de libros , festival de juegos, taekwondo, letras y vivero
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Sarkozy a prisión: por financiación ilegal de su campaña en 2007
La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy comienza la décima fecha del Torneo Clausura, donde se destaca la presentación del líder de la Zona A, Unión, visitando a Banfield a partir de las 19 horas. El árbitro del juego va a ser Luis Lobo Medina mientras que TNT Sports va a estar a cargo de la televisación.
El Tatengue viene de empatar ante Independiente Rivadavia, pero le alcanzó para quedar en soledad en la punta tras la caída de Barracas Central. Para esta tarde, Leonardo Madelón va a respaldar al mismo equipo con Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. Por su parte, Pedro Troglio pone el siguiente once: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Azumendi y Mauro Méndez.
Desde las 19, Platense busca enderezar el rumbo cuando reciba a San Martín de San Juan en el Estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del juego va a ser Daniel Zamora y va a ser televisado por ESPN Premium. Luego de la caída ante Tigre, crecen los cuestionamientos hacia el Kily González. Sin dudas, va a ser un duelo crucial para enderezar el rumbo y soñar con los playoffs. Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez, va a ser el once.
Y Leandro Romagnoli, va a apostar por el siguiente equipo: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch.
Por su parte, Central Córdoba quiere seguir prendido en la Zona A cuando reciba a Tigre, a partir de las 21:15 en el estadio Único Madre de Ciudades. El árbitro va a ser Fernando Espinoza y EsPN Premium lo va a televisar. De Felippe va a poner a: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón.
Y Diego Dabove pone a: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.
LE PUEDE INTERESAR
Fabbiani se atrincheró al cargo: “No pienso irme”
LE PUEDE INTERESAR
Majo Granatto: la India, el próximo destino de la Leona
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí