Fabbiani se atrincheró al cargo: “No pienso irme”

A tan solo dos meses para las elecciones de Newell’s Old Boys, el director técnico Cristian Fabbiani lanzó una dura declaración sobre la probable interrupción de su contrato en la institución rosarina.

El “Ogro” expresó: “yo sigo teniendo contrato. No creo que el club quiera tirar la plata y pagarme todo el contrato. No pienso en irme… va a ser muy difícil que me vaya”.

Además, el actual director técnico de “La Lepra” manifestó que al próximo presidente le mostrará todos los logros que concretó con el club, ninguno de estos es un título, pero recalcó su trabajo con el plantel profesional. “Yo tengo en la carpeta todo lo que se logró. Ordené un montón de cosas en el club y estoy muy tranquilo”, resaltó.

El D.T aclaró que no tiene ningún conocimiento sobre las listas de las elecciones del rojinegro, pero tiene la intención de continuar realizado un duro trabajo con el plantel profesional. “Me quiero quedar en NOB. Después, si no me quieren, me sentaré a hablar. Me quedan 16 meses de contrato”, explicó el entrenador.

En el final de sus dichos, Fabbiani cerró con una fuerte frase que apuntó contra la nueva directiva de la institución: “Los contratos están para cumplirse”.

En medio de un clima electoral cargado de incertidumbre, Fabbiani se aferra a su contrato vigente y a la gestión que asegura haber consolidado puertas adentro del club. Con vínculo hasta diciembre de 2026, el entrenador dejó en claro que no contempla una salida anticipada y que, ante cualquier cambio dirigencial, buscará defender su continuidad con argumentos basados en su labor al frente del plantel.

Más allá que Fabbiani levantó un poco a Newell’s y lo alejó de los puestos de abajo en la Tabla Anual, sufrió muchos golpes en las últimas semanas como la derrota ante Central en el clásico y la eliminación por Copa Argentina ante Belgrano. Sin dudas, el partido ante el Pincha será bisagra y se espera un marco caliente por parte de los hinchas.

ENVUELTO EN DEUDAS

Más allá de la crisis futbolística, Newell’s transita serios problemas económicos, ya que adeuda los meses desde agosto con los empleados del club. El miércoles pasado, hubo retenciones de tareas por esta problemática y no se descarta que haya más medidas en las próximas horas. En caso de no solucionar la situación, no se descarta que haya retención de tareas para el partido del martes ante Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por el momento, la dirigencia de la Lepra aún no cuenta con el dinero para abonar los haberes, por lo que la incertidumbre es grande en los empleados. En total, cuenta con 200 trabajadores en planta permanente.