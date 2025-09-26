Majo Granatto: la India, el próximo destino de la Leona

La India fue uno de los grandes impulsores, sobre todo en lo que tiene que ver con los varones, pero con el paso del tiempo este deporte se fue extendiendo a la rama femenina.

La Federación de Hockey de la India le quiere dar una mayor difusión a la liga local por lo cual varias jugadoras argentinas, entre las que se encuentra María José Granatto, competirán en el torneo indio.

Majo, integrante de Las Leonas (seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped), fichó para el equipo de JSW Soorma Hockey Club en el Mini Auction de la Hero Hockey India League.

Dicho club tiene como sede a las ciudades de Punjab y Haryana. Es propiedad de JSW Sports y en la edición pasada, el conjunto femenino fue subcampeón, que cuenta como entrenador a Jude Menzes.

En el caso de Majo Granatto junto a María Jimena Cedrés Lobbosco serán las argentinas que forme parte del equipo, ya que entre las flamantes incorporaciones estarán la japonesa Shihori Oikawa, la uruguaya Manuela Vilar del Valle y la escocesa Sarah Robertson, entre otras.

La otra platense que disputará la Hero Hockey India League será la ex Santa Bárbara y también Leona, Victoria Manuele, que durante este año vistió la camiseta del equipo belga: Dames 1 KMTHC, jugará en India junto a Agustina Gorzelany y Valentina Raposo lo harán en Rarh Bengal Tigers de la ciudad de Calcuta.

Por su parte Cristina Cosentino, Victoria Sauze y Valentina Costa Biondi conformarán la franquicia de SG Pipers Hockey; mientras que Agostina Alonso, Lucina Von Der Heyde, Agustina Albertario y Paula Ortíz lo harán en Ranchi Royals.

Este torneo de la Hero Hockey India League es una especie Superliga, que se pondrá en marcha el próximo 28 de diciembre y se extenderá por espacio de tres semanas según lo que informó la Federación de Hockey de la India.

Por tal motivo, Majo Granatto seguirá jugando el resto del torneo Metropolitano de hockey femenino para Santa Bárbara, que mañana estará visitando a Quilmes tras el frustrado partido de la jornada del sábado pasado frente a St Catherine‘s, que al igual que el resto de la fecha en todas las divisiiones se suspendió por la condiciones climáticas.

Majo Granatto, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con las Leones, hizo su última experiencia en el exterior jugando con su hermana Vicky en el Junior de Barcelona en la Liga de España.