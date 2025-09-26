Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |LA Hero Hockey League DEL PAÍS ASIÁTICO COMENZARÁ EL 28 DE DICIEMBRE

Majo Granatto: la India, el próximo destino de la Leona

La platense integrará el equipo de JSW Soorma Club; mientras que continuará jugando el resto del Metropolitano con Santa Bárbara. También será parte de la “excursión” Vicky Manuele

Majo Granatto: la India, el próximo destino de la Leona

MAJO GRANATTO TENDRÁ SU EXPERIENCIA EN LA INDIA / SANTA BÁRBARA PLAY

26 de Septiembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

La India fue uno de los grandes impulsores, sobre todo en lo que tiene que ver con los varones, pero con el paso del tiempo este deporte se fue extendiendo a la rama femenina.

La Federación de Hockey de la India le quiere dar una mayor difusión a la liga local por lo cual varias jugadoras argentinas, entre las que se encuentra María José Granatto, competirán en el torneo indio.

Majo, integrante de Las Leonas (seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped), fichó para el equipo de JSW Soorma Hockey Club en el Mini Auction de la Hero Hockey India League.

Dicho club tiene como sede a las ciudades de Punjab y Haryana. Es propiedad de JSW Sports y en la edición pasada, el conjunto femenino fue subcampeón, que cuenta como entrenador a Jude Menzes.

En el caso de Majo Granatto junto a María Jimena Cedrés Lobbosco serán las argentinas que forme parte del equipo, ya que entre las flamantes incorporaciones estarán la japonesa Shihori Oikawa, la uruguaya Manuela Vilar del Valle y la escocesa Sarah Robertson, entre otras.

La otra platense que disputará la Hero Hockey India League será la ex Santa Bárbara y también Leona, Victoria Manuele, que durante este año vistió la camiseta del equipo belga: Dames 1 KMTHC, jugará en India junto a Agustina Gorzelany y Valentina Raposo lo harán en Rarh Bengal Tigers de la ciudad de Calcuta.

LE PUEDE INTERESAR

Etcheverry abandonó la gira asiática de tenis

LE PUEDE INTERESAR

El Pincha único líder, con Atenas y Banco al acecho

Por su parte Cristina Cosentino, Victoria Sauze y Valentina Costa Biondi conformarán la franquicia de SG Pipers Hockey; mientras que Agostina Alonso, Lucina Von Der Heyde, Agustina Albertario y Paula Ortíz lo harán en Ranchi Royals.

Este torneo de la Hero Hockey India League es una especie Superliga, que se pondrá en marcha el próximo 28 de diciembre y se extenderá por espacio de tres semanas según lo que informó la Federación de Hockey de la India.

Por tal motivo, Majo Granatto seguirá jugando el resto del torneo Metropolitano de hockey femenino para Santa Bárbara, que mañana estará visitando a Quilmes tras el frustrado partido de la jornada del sábado pasado frente a St Catherine‘s, que al igual que el resto de la fecha en todas las divisiiones se suspendió por la condiciones climáticas.

Majo Granatto, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con las Leones, hizo su última experiencia en el exterior jugando con su hermana Vicky en el Junior de Barcelona en la Liga de España.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

Uno por uno

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Policiales
VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
La Ciudad
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Alimentos: subas de hasta 10%: comercios, del rechazo a la resignación
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Política y Economía
La pobreza en la Región: bajó, pero supera al promedio país
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla