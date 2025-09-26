Liga de Quito escribió otra página dorada en su historia

Liga de Quito venció 1-0 a San Pablo en el Morumbi y consiguió la clasificación a las semifinales de Copa Libertadores, tras quedarse con la serie por 3-0.

Cuando todo parecía que el elenco brasileño saldría con los tapones de punta en busca de revertir el resultado, las cosas fueron diferentes. Si bien el equipo Paulista tuvo algunas ocasiones de gol, los universitarios no se dejaron amedrentar y salieron a los tumbos igual. De esta forma, en el final del primer tiempo, y con la Liga siendo el dominador del balón, Jeison Medina estiró la ventaja en el global para los ecuatorianos.

En cambio, todo cambió en el complemento. San Pablo tomó los hilos del equipo, pero el destino no lo acompañó, ya que a minutos de iniciada la segunda parte, le anularon un gol a Luciano, por estar fuera de juego. Misma situación se repitió a los 15´. Con el transcurso del partido los locales tuvieron más posibilidades pero las malograron.

De esta forma, Liga de Quito jugará la instancia pre final por segunda vez en su historia, desde la implementación del nuevo formato. Por su parte, los de la capital ecuatoriana se medirán ante Palmeiras.