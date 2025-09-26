Liga de Quito escribió otra página dorada en su historia

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela
Kicillof regresa de EE UU y retoma la campaña mientras Bullrich lo crítica
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno
Corte de luz en 10 y 44: Edelap informó que hicieron maniobras
Verano y dengue: tomar los cuidados necesarios y “no volverse loco”
Actividades: prevención de cáncer de mama, taller de reparación de libros , festival de juegos, taekwondo, letras y vivero
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Sarkozy a prisión: por financiación ilegal de su campaña en 2007
La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Liga de Quito venció 1-0 a San Pablo en el Morumbi y consiguió la clasificación a las semifinales de Copa Libertadores, tras quedarse con la serie por 3-0.
Cuando todo parecía que el elenco brasileño saldría con los tapones de punta en busca de revertir el resultado, las cosas fueron diferentes. Si bien el equipo Paulista tuvo algunas ocasiones de gol, los universitarios no se dejaron amedrentar y salieron a los tumbos igual. De esta forma, en el final del primer tiempo, y con la Liga siendo el dominador del balón, Jeison Medina estiró la ventaja en el global para los ecuatorianos.
En cambio, todo cambió en el complemento. San Pablo tomó los hilos del equipo, pero el destino no lo acompañó, ya que a minutos de iniciada la segunda parte, le anularon un gol a Luciano, por estar fuera de juego. Misma situación se repitió a los 15´. Con el transcurso del partido los locales tuvieron más posibilidades pero las malograron.
De esta forma, Liga de Quito jugará la instancia pre final por segunda vez en su historia, desde la implementación del nuevo formato. Por su parte, los de la capital ecuatoriana se medirán ante Palmeiras.
LE PUEDE INTERESAR
Unión busca seguir en lo más alto ante Banfield
LE PUEDE INTERESAR
Fabbiani se atrincheró al cargo: “No pienso irme”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí