Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Sumó mas decepciones que alegrías ¿empieza a ser cuestionado?

El segundo ciclo del Muñeco sigue sin arrancar

El DT habló de un equipo en construcción, pese a la gran inversión que hizo el club. La eliminación en la Copa lo obliga a ganar lo que queda

gallardo volvió a sufrir un golpe duro en la libertadores / web

26 de Septiembre de 2025 | 03:23
Marcelo Gallardo volvió a sumar una nueva decepción en su segundo ciclo y los cuestionamientos empiezan a aparecer por parte de los hinchas. Para el entrenador, el equipo sigue en construcción pese a la enorme derogación de dinero que hizo en los últimos tres mercados de pases. La eliminación en la Libertadores obliga al Millonario a ganar el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Desde que asumió en agosto de 2024 y pese a la enorme expectativa que generó en los hinchas de River, el Muñeco no le pudo dar una identidad al equipo más allá de los nombres que trajo en ese primer mercado que tuvo como Bustos, Pezzella y Maxi Meza, entre otros. El saldo fue una eliminación sin atenuantes por la semifinal de Libertadores ante Mineiro y un quinto puesto en la Liga Profesional.

Este año, las expectativas se renovaron, con los regresos de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Enzo Pérez. Sin embargo, en el primer semestre, el Millonario siguió sin arrancar. Pese a la aparición de Franco Mastantuono, que luego fue vendido al Real Madrid, el equipo siguió teniendo un andar irregular. Primero perdió la Supercopa Internacional ante Talleres por penales, mientras que en el Torneo Clausura cayó en cuartos de final ante Platense por penales en Núñez. Además en el Mundial de Clubes no pudo pasar de primera ronda.

La última bala grande del Muñeco fue la incorporación de Maxi Salas, que generó un quiebre en las relaciones con Racing por la ejecución de la cláusula. Sin embargo, el Millo siguió sin levantar su nivel y pese a pasar con lo justo en los penales ante Libertad, su final llegó con Palmeiras, que lo superó claramente para llevarse la serie 5-2.

Pese a que mostró otra cara en la vuelta, el planteo que hizo le Muñeco en el Monumental quedó marcado en los hinchas, sobre todo, porque Palmeiras lo superó de principio a fin en el primer tiempo de la ida y hasta le hizo precio.

Pese a que la estatua sigue firme, Gallardo empieza a tener cuestionamientos, sobre todo por los jugadores que pidió y también por los planteos tácticos. Más allá que su continuidad no está en duda, este duro golpe obliga a River a conquistar lo que le queda.

Más allá que primero tendrá a Deportivo Riestra en el torneo, para recuperar la punta de la Zona B, el principal escollo en el corto plazo será el choque con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se jugará el jueves 2 de octubre a partir de las 18 en el Gigante de Arroyito, en un choque que puede ser crucial para las aspiraciones del Millonario. Si bien lidera la Tabla Anual, aún no tiene asegurada su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Habrá que ver si el Muñeco empieza a realizar una renovación en el equipo, para empezar a enderezar un camino que viene con muchos obstáculos.

 

