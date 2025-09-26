Russo se mantiene internado y Palacios quedó descartado por lesión

Miguel Russo estuvo ausente nuevamente en el entrenamiento que Boca realizó ayer en Ezeiza, donde Claudio Úbeda estuvo a cargo del equipo. El experimentado entrenador se mantiene internado en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires y hoy va a ser evaluado para ver si puede recibir el alta. No está confirmada su presencia para el partido de mañana.

Desde Boca se manejan con hermetismo sobre la situación, ya que hasta el momento no hubo ningún tipo de comunicado oficial. Mientras tanto, el cuerpo técnico trabajó con los jugadores y hubo una mala noticia: Carlos Palacios sintió una molestia muscular y quedó descartado para el partido ante Defensa y Justicia de mañana.

A la espera de conocer el grado de la lesión en los estudios médicos que se hizo, todo hace indicar que sufrió un desgarro, por lo que estaría entre dos y tres semanas afuera de las canchas.

Hasta el momento, no está definido su reemplazante. Más allá de que Kevin Zenón tiene características similares a las del chileno, perdió mucho terreno en la consideración del cuerpo técnico. Por lo que sería difícil que juegue de entrada.

Entre Alan Velasco y Williams Alarcón podría salir el reemplazante de Palacios. Esto quedará definido en la práctica de hoy, que será la última del equipo.

A la espera de lo que suceda con Russo, los jugadores y el cuerpo técnico se reencontrarán hoy para ajustar detalles de cara al partido ante Defensa y Justicia. De no medir inconvenientes: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

BARIJHO ESTÁ MEJOR

Boca informó que Antonio Barijho sufrió un problema cardíaco. El Chipi, actual DT de la séptima división, se encuentra internado y con tratamiento, luego de ser sometido a una angioplastía con stente por un evento coronario agudo. Se encuentra estable y seguirá en observación en las próximas horas.